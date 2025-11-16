Laura Lobo, abogada: "Casarte de nuevo puede cambiar la herencia de tus hijos"
El nuevo cónyuge tiene derecho a una parte, pero con testamento puedes evitar líos
Muchas personas se sorprenden al saber que un nuevo matrimonio afecta directamente a lo que heredarán sus hijos. Según explica Laura Lobo, abogada experta en derecho de familia, “casarte de nuevo cambia la herencia de tus hijos”.
Esto ocurre porque el nuevo cónyuge pasa a ser heredero forzoso, lo que significa que por ley, le corresponde una parte de la herencia, aunque no tenga hijos contigo. Esa parte, inevitablemente, reduce lo que recibirán tus hijos del primer matrimonio.
¿Cuánto pierde un hijo por culpa de un nuevo matrimonio?
No se trata de una pérdida total, pero sí de un recorte. En general, los hijos siguen siendo los principales herederos, pero el nuevo cónyuge tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia, normalmente del tercio de mejora.
Eso implica que podrá usar o beneficiarse de bienes que, de otra forma, serían de los hijos. No podrá venderlos, pero sí vivir en una casa o cobrar rentas, por ejemplo.
Aunque la ley protege al nuevo cónyuge, sí puedes decidir cómo repartir tu herencia dentro de los márgenes legales. La clave está en hacer testamento y dejar todo claro. “El hecho de que una parte de la herencia vaya al cónyuge no tiene por qué suponer una pérdida para los hijos, si proteges sus intereses a través del testamento”, asegura Lobo.
En el testamento puedes:
- Elegir qué parte va a cada heredero
- Reforzar la parte de los hijos dentro de lo legal
- Evitar conflictos futuros entre familia y pareja
Volver a casarse no solo cambia tu vida personal, también cambia tu herencia. Si tienes hijos y quieres asegurar lo que recibirán, haz testamento y asesórate bien. Dejarlo por escrito es la única forma de evitar sorpresas y proteger a los tuyos.
