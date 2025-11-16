Miguel Benito, divulgador laboral, explica los peligros que asume una empresa al "contratar" a un falso autónomo

Según un estudio realizado por la organización UPTA, en España hay más de 350.000 falsos autónomos. Pese a ser cada día más común esta forma fraude laboral, no son tan conocidos sus numerosos inconvenientes. En un vídeo publicado por el divulgador informativo Miguel Benito, conocido en redes sociales como 'Empleado Informado', tilda al falso autónomo como una figura "muy interesante".

"Son aquellas personas que contrata una empresa como autónomos, es decir, a través de un contrato de autónomos, cuando en realidad operan como un trabajador más de la empresa", desarrolla Benito. Además, añade que se fijan las siguientes dos características para conocer si es o no falso autónomo: la genuidad y la dependencia.

"La genuidad dependerá de si, al ser autónomo, teniendo un mes bueno de trabajo gana más y en caso de que sea malo, gane menos. Si todos meses gana prácticamente lo mismo..." explica en el vídeo publicado en redes sociales.

"La dependencia es básicamente es básicamente si este autónomo tiene libertad total para hacer lo que quiera o si depende de un jefe que le dé todo tiempo de órdenes como vacaciones, horarios o cómo hacer las cosas", detalla sobre la característica de dependencia.

¿Por qué asusta tanto a las empresas?

"Si a una empresa le pillan con un falso autónomo, además de la indemnización que tendrán que pagar y los 4 años de cotizaciones, les va a venir un recargo y una sanción que podría hacer que quiebren muchas de ellas", avisa a las empresas.