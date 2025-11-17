Bono térmico de 397 euros: la nueva ayuda de la Generalitat Valenciana que no tienes ni que pedir

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un bono térmico extraordinario que permitirá a miles de familias de la Comunidad Valenciana recibir 397,93 euros sin necesidad de realizar ningún trámite. Se trata de una ayuda directa y urgente destinada a los hogares que sufrieron los efectos de la dana del 29 de octubre, un episodio que dejó inundaciones, daños estructurales y viviendas todavía afectadas por humedades, pérdida de electrodomésticos o sistemas de calefacción inutilizados.

La medida nace con un propósito claro: evitar que la llegada del invierno agrave la situación de las familias damnificadas. El Consell ha activado una dotación inicial de 18 millones de euros para hacer frente al incremento de los gastos energéticos en viviendas que aún no han podido recuperarse del impacto de la riada. El frío, unido al deterioro de las infraestructuras domésticas, puede convertir el día a día en un problema de habitabilidad real, especialmente para quienes no cuentan con recursos suficientes para reparaciones urgentes.

Cómo funcionará el bono térmico de la Generalitat

A diferencia de la mayoría de ayudas públicas, este bono térmico no exige solicitudes, formularios ni registros. La administración autonómica será la encargada de identificar automáticamente a los beneficiarios mediante un cruce de datos interno. Una vez comprobados los requisitos, el ingreso llegará directamente a la cuenta bancaria que ya figura en los sistemas administrativos.

Quiénes recibirán los 397 euros del bono térmico

El bono se dirige a tres perfiles concretos:

Personas titulares de la Renta Valenciana de Inclusión .

. Beneficiarios de prestaciones no contributivas.

Familias que ya recibieron ayudas por pérdida de bienes esenciales tras la dana, reguladas por el Decreto 163/2024.

El importe está pensado para cubrir costes básicos relacionados con la climatización del hogar, la compra o reposición de equipos dañados y otras necesidades derivadas del deterioro que provocaron las inundaciones. Además, la ayuda incorpora una ventaja importante: no tributará en el IRPF, ni se considerará ingreso computable a efectos de la Renta Valenciana de Inclusión. Esto significa que los beneficiarios no verán afectadas otras prestaciones que ya estén cobrando.

Por qué no hay que presentar ninguna solicitud

El Consell insiste en que la clave de esta medida es la rapidez. El objetivo es que el dinero llegue cuanto antes a los hogares que realmente lo necesitan, evitando trámites que pueden retrasar la respuesta en un momento en el que la bajada de temperaturas multiplica las dificultades. La Generalitat también ha previsto que la cuantía global pueda ampliarse si la demanda supera la estimación inicial, algo que permitiría llegar a más familias sin que se agote el presupuesto.

En un invierno que se prevé más frío de lo normal, este bono térmico supone un refuerzo inmediato para quienes aún arrastran las consecuencias de la dana. Un alivio económico directo que ayudará a miles de valencianos a recuperar condiciones de habitabilidad dignas en una de las temporadas más exigentes del año.