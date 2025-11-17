Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre los líos amorosos en el trabajo: “El amor es libre"

Las relaciones afectivas dentro del trabajo siguen siendo un terreno lleno de dudas para miles de empleados. ¿Puede la empresa sancionar a alguien por mantener una relación con un superior? ¿Existe riesgo de despido? ¿Qué ocurre si la relación genera conflictos internos? El abogado laboralista Juanma Lorente ha dado una respuesta tajante basada en la normativa española, y su explicación permite entender qué es legal, qué no lo es y en qué situaciones sí puede intervenir la empresa.

“Es totalmente legal que te líes con tu jefe o con tu jefa”

Según Lorente, no existe ningún artículo del Estatuto de los Trabajadores que prohíba mantener una relación sentimental o sexual entre un empleado y su superior. “Es totalmente legal que te líes con tu jefe o con tu jefa, que aquí no hay ninguna discriminación, aquí cualquiera se puede liar con cualquiera”, explica el abogado.

La empresa, insiste, no puede actuar en base a la vida privada de sus empleados: “Bajo ningún concepto la empresa podrá ni despedirte ni sancionarte por esto, mucho menos tomar represalias, ya que la empresa no puede decidir con quién te tienes que liar o con quién no”.

Este punto es clave: la relación, por sí sola, no constituye una falta, ni leve ni grave, y no puede acarrear sanción disciplinaria.

El verdadero riesgo no es la relación, sino el trato de favor

Lorente señala, sin embargo, que sí existe un escenario en el que la empresa puede intervenir. No por el vínculo personal, sino por sus consecuencias dentro del entorno laboral. “Otra cosa bien distinta es que te líes con tu jefe y tu jefe o jefa decida tenerte a ti en un pedestal respecto a otros compañeros”, advierte.

Según el abogado, el conflicto aparece cuando el superior otorga privilegios, excepciones o ventajas laborales a la persona con la que mantiene la relación. “Te permita ciertas cosas que a otros compañeros no. Ahí realmente es donde está el problema”.

La compañía puede sancionar esa situación, pero no por la relación en sí, sino porque puede constituir un trato de favor injustificado, generar una vulneración del principio de igualdad o afectar al ambiente laboral. Lorente lo resume así: “La empresa podrá sancionar esta situación y no porque te hayas liado con tu jefe o con tu jefa, sino porque este último está teniendo un trato de favor contigo respecto a otros compañeros”.

#laboralista #jefe ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ✊🏼 AMOR LIBRE ¿Puedes liarte con tu jefe sin que te sancionen? Sí. Tu vida privada está protegida (art. 18 CE) y no pueden castigarte solo por tener una relación si es libre y entre adultos. El problema no es la relación, sino lo que pueda derivarse: • ❗ Abuso de poder o presiones → puede ser acoso (art. 7 LO 3/2007). • ❗ Trato de favor → vulnera la igualdad (art. 17 ET). • ❗ Incumplir protocolos internos bien comunicados. En resumen: la relación no es sancionable; los abusos o privilegios, sí. 📌 Guarda este post si trabajas en un ambiente donde “se sabe todo”. #Trabajo

El marco legal: privacidad, igualdad y responsabilidad

La normativa laboral española protege la vida privada del trabajador, pero también exige que la empresa mantenga un entorno libre de discriminación. Esto significa que las relaciones afectivas no pueden ser objeto de sanción, pero sí las consecuencias laborales que vulneren derechos colectivos.

Este equilibrio entre la libertad personal y la igualdad interna es el que explica que una relación sentimental esté permitida, pero los favoritismos derivados puedan acarrear sanciones disciplinarias para el superior.

“El amor es libre: líate con quien te dé la gana”

Lorente zanja la cuestión con una frase directa: “Así que, señores, el amor es libre, líate con quien te dé la gana, que sepas que la empresa no puede sancionarte ni despedirte porque te líes con tu jefe o con tu jefa”.

Su conclusión es clara: las relaciones en el trabajo no son ilegales, pero deben gestionarse con prudencia en el ámbito profesional para evitar conflictos, desigualdades o situaciones que comprometan a terceros.

En un contexto en el que las empresas adoptan políticas internas sobre relaciones personales y prevención de conflictos de intereses, la explicación de Lorente aporta un marco jurídico sencillo: la vida privada es intocable, pero el trato desigual sí puede tener consecuencias.