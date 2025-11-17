El SEPE busca trabajadores con la educación básica: puestos a tiempo parcial para los que no hace falta experiencia

Buscar trabajo puede ser una ardua tarea. Cada una de las personas que están en búsqueda activa de empleo tienen un bagaje personal distinto e intentan encontrar un puesto específico que se adapte a sus características personales.

Son muchas las personas que, además de trabajar, estudian por lo que encontrar un puesto de trabajo a tiempo parcial sería ideal para poder compatibilizar ambas cosas.

Tener un contrato a tiempo parcial puede ser muy útil para seguir formándose o para conciliar la vida laboral y la vida personal. Así que estos puestos de trabajo pueden ser los perfectos para muchos trabajadores por estas ventajas, además de la económica.

Ofertas de empleo para trabajar a tiempo parcial

El portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’ tiene miles de ofertas disponibles a las que es posible apuntar de forma gratuita registrándose en la web.

En esta ocasión hemos seleccionado los contratos a tiempo parcial en los que no es necesaria experiencia laboral y que tienen completa la primera etapa de educación secundaria o con título de graduado escolar o equivalente.

Las ofertas que han aparecido en el buscador son las siguientes: