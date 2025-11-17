Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SEPE busca trabajadores con la educación básica: puestos a tiempo parcial para los que no hace falta experiencia

El portal de empleo cuenta con ofertas para compatibilizar el trabajo con estudios o con una vida familiar

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido / Eva Abril

O. Casado

Buscar trabajo puede ser una ardua tarea. Cada una de las personas que están en búsqueda activa de empleo tienen un bagaje personal distinto e intentan encontrar un puesto específico que se adapte a sus características personales.

Son muchas las personas que, además de trabajar, estudian por lo que encontrar un puesto de trabajo a tiempo parcial sería ideal para poder compatibilizar ambas cosas.

Tener un contrato a tiempo parcial puede ser muy útil para seguir formándose o para conciliar la vida laboral y la vida personal. Así que estos puestos de trabajo pueden ser los perfectos para muchos trabajadores por estas ventajas, además de la económica.

Ofertas de empleo para trabajar a tiempo parcial

El portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’ tiene miles de ofertas disponibles a las que es posible apuntar de forma gratuita registrándose en la web.

En esta ocasión hemos seleccionado los contratos a tiempo parcial en los que no es necesaria experiencia laboral y que tienen completa la primera etapa de educación secundaria o con título de graduado escolar o equivalente.

Las ofertas que han aparecido en el buscador son las siguientes:

  • Se busca teleoperador comercial en València. Se ofrece un contrato indefinido y no es necesario tener experiencia previa.
  • Se buscan en Almería tres conductores para la logística de vehículos de menos de 3.5000 kg por carretera. Se ofrece un contrato indefinido y entre 1.000 y 12.000 euros brutos al año con horario de 10.00 a 14.00 horas.
  • Se busca un auxiliar administrativo para trabajar en Madrid. Se ofrece un contrato temporal con horario de 08.30 a 14.00 horas con un sueldo de 11.500 euros brutos al año.
  • Se busca una persona para trabajar en servicios generales en una residencia de Navarra.
  • Se busca personal de limpieza con horario de martes a sábado de 12.00 a 16.00 horas y de 20.30 a 22.30 horas en un hotel de San Adrián (Navarra).

