Una tiktoker desvela la realidad de ser autónomo en España: “Estaría pasando hambre”

Celia decidió hacerlo público el mismo día que cumplió un año como autónoma. “Este pasado 31 de octubre he hecho un año como autónoma y en total he facturado 17.946”, explica al inicio del vídeo que se ha viralizado en redes sociales. Lo que vino después fue un ejercicio de transparencia total: número por número, gasto por gasto, hasta llegar al beneficio real de su actividad como creadora de contenido. Lo hizo, dice, no para presumir, sino para advertir: “Esto no es un vídeo para fliparme ni muchísimo menos, de hecho los números son bastante lamentables”.

La joven, que compagina su actividad por cuenta propia con un empleo estable, se apresura a aclararlo: “Gracias a Dios que tengo mi trabajo por cuenta ajena y que nunca me he dedicado solo a ser autónoma porque si no, ya os digo yo que estaría pasando hambre”. Una frase que resume la razón por la que muchos trabajadores por cuenta propia acaban abandonando su proyecto antes de cumplir un año: los gastos superan, en ocasiones, el margen real del negocio.

Un año trabajando por cuenta propia: lo que queda cuando se restan gastos, impuestos y cuotas

Una vez expuesto su total facturado, Celia avanza hacia el desglose. Su objetivo es que cualquiera que esté valorando darse de alta pueda ver con un caso real qué parte del dinero que entra realmente se queda el profesional. “Así que quiero que veáis con una facturación realista lo que se paga tras un año”, afirma.

El primer bloque que menciona es la asesoría. Ella misma reconoce que es un gasto prácticamente inevitable para un autónomo primerizo. “Me he gastado 701,80 euros en asesoría, aproximadamente unos 120 euros de cuota de apertura de la cuenta de la asesoría… y una cuota mensual de 44,40 euros”, desglosa. Es decir: antes incluso de pagar impuestos o cotizaciones, casi 702 euros ya no están disponibles.

El segundo gran gasto es la cuota de autónomos, un clásico del sistema español. “En la famosa cuota autónoma me he gastado en un año 1.086… y eso que tengo la cuota reducida”, explica. Durante este primer año pagó “entre 86 y 87 euros” cada mes. Lo más preocupante para ella es no saber si mantendrá la cuota reducida: “No sé si me la van a mantener este segundo año… si no me va a subir casi que el doble”. La incertidumbre, más que la cifra, es el elemento que acompaña a miles de trabajadores por cuenta propia que no saben cuánto pagarán el mes siguiente.

Y entonces llega lo que Celia llama “el golpe”, el gasto que más impacto le ha generado: el IVA trimestral. “El hachazo que te pegan cada tres meses”, así lo describe antes de dar la cifra completa: “Impuesto IVA: 2.769 euros en un año… cada trimestre yo veía volar de la cuenta 400 euros menos, 500 euros menos”. A su juicio, este pago añade más presión a quienes intentan arrancar un negocio: “Como si no estuviéramos ya pagando por otro lado otras cosas”.

El beneficio real: menos que el salario mínimo

Después de restar asesoría, cuota de autónomos e IVA, el resultado final es claro: “Lo cual ha dado un total de 13.338 euros de beneficio en un año como autónoma”, afirma. Y aquí llega uno de los puntos clave del vídeo, el que más debate ha generado. “Estaría ganando menos que el salario mínimo interprofesional”, señala al compararlo con los 16.576 euros brutos anuales del SMI.

Celia insiste en que con esa cantidad sería imposible mantener una vida independiente: “Sería bastante carente como para mantener una vida, pagar una hipoteca, una casa, un piso, un coche… cualquier gasto de persona adulta normal”. El cálculo es sencillo: incluso en su mejor escenario, con ingresos constantes, el margen real de un autónomo novel puede quedarse por debajo de las necesidades básicas.

Aun así, recalca que su situación es privilegiada porque tiene un sueldo base fuera de su actividad digital. “En mi caso me doy con un canto en los dientes porque por suerte tengo una nómina estable, y esto es un extra”, reconoce. Ese extra, asegura, ronda “mil, mil y pico euros más todos los meses”, aunque su facturación anual como autónoma sea modesta.

#emprenderenespaña #creadoresdecontenido #emprendedores #vidaautonoma ♬ sonido original - Pasionxcomer @pasionxcomer 💸 Mi primer año como autónoma: lo que NADIE te cuenta. He decidido enseñar lo que de verdad he ganado siendo creadora de contenido, para poner de manifiesto lo difícil que es ganar dinero con las condiciones actuales que enfrentan los autónomos. Facturación, impuestos, asesoría, cuota de autónomos… y el beneficio real que me ha quedado. No me quejo, sé que soy afortunada, pero también sé que muchos lo están pasando fatal para sacar su negocio adelante con lo que se paga en este país. 👉 ¿Crees que ser autónomo en España merece la pena? Te leo en comentarios 👇 #autonomos

“Estas son unas cifras bastante reales”: un retrato común del primer año de autónomo

Uno de los mensajes más repetidos de su vídeo es la importancia de entender las expectativas. “Yo verdaderamente facturo bastante poco, pero seamos realistas… esta facturación creo que es normal”. No es un caso aislado. Ella misma lo subraya: “Estas son unas cifras bastante reales”.

Y lo complementa con una reflexión sobre los inicios: “No todas las empresas ni todos los autónomos empiezan y el primer año tienen dos millones de facturación”. La mayoría arrancan con ingresos modestos, gastos altos e incertidumbre permanente. Los datos oficiales lo confirman: buena parte de los autónomos españoles ingresa entre 1.200 y 1.500 euros al mes, especialmente durante el primer año.

“¿Es disparatada la situación de los autónomos en España?”

El vídeo termina con una pregunta directa, acompañada de su propio balance económico: “En resumen, este año he facturado 17.946 euros, de los cuales entre unas cosas y otras me han quitado 4.556”. Y después, el dardo final: “A mí desde luego me parece abusivo, pero creo que dentro de las condiciones que tengo como autónoma… tampoco soy de las peores paradas”. La pregunta que deja al aire es la misma que está llenando los comentarios: “¿Es disparatada la situación de los autónomos en España, sí o no?”

Detrás de esa cuestión se esconde un debate que no deja de crecer: cuánto cuesta realmente emprender en España y cuántas personas pueden permitirse intentarlo.