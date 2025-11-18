¿Qué pasa si la casa está a nombre de mi pareja pero la hipoteca la pagamos los dos? La abogada Laura Lobo lo explica

La abogada experta en familias Laura Lobo ha abordado una duda muy frecuente entre las parejas: "¿Tengo derecho sobre la casa si la hipoteca está a mi nombre, pero la vivienda figura a nombre de mi pareja?" Su respuesta ha sido clara. Si estás en una situación similar, es crucial que entiendas cómo funciona la propiedad y la responsabilidad hipotecaria para evitar problemas en el futuro, sobre todo en casos de separación o divorcio.

Según explica Laura Lobo, este tipo de casos no son raros y pueden darse por múltiples motivos. El más frecuente es cuando uno de los miembros de la pareja hereda una vivienda, pero ambos deciden solicitar una hipoteca conjunta para reformarla o hacer mejoras. La vivienda sigue estando a nombre del heredero, pero el préstamo hipotecario queda firmado por los dos.

También ocurre que una pareja compra una casa, pero por alguna razón, como una mejor puntuación crediticia o mayor posibilidad de que el banco conceda el préstamo, la propiedad queda registrada a nombre de uno, mientras que la hipoteca se firma entre los dos. Incluso puede hacerse así para acceder a ayudas o subvenciones destinadas a familias o parejas jóvenes.

¿Pagar la hipoteca me da derecho sobre la casa?

La gran pregunta que plantea Laura Lobo es si pagar una hipoteca te da algún derecho de propiedad sobre una casa que no está a tu nombre. La respuesta es no. "El derecho de propiedad y la obligación de pagar la hipoteca son dos cosas totalmente distintas y no tienen por qué ir unidas", aclara.

¿Qué pasa si la casa está a nombre de mi pareja pero la hipoteca está a nombre de los dos? Laura Lobo, abogada experta en divorcios, lo explica

Es decir, aunque tú estés pagando mes a mes la hipoteca, total o parcialmente, no adquieres ningún derecho sobre la vivienda si legalmente no figura a tu nombre en el Registro de la Propiedad. El banco puede exigirte el pago como titular del préstamo, pero tú no puedes reclamar la casa como tuya si no estás registrado como propietario.

Riesgos en caso de divorcio

Esta situación puede ser especialmente conflictiva en casos de ruptura de pareja o divorcio. Imagina que llevas años pagando una hipoteca junto a tu pareja, pero legalmente la casa está solo a su nombre. Si la relación se rompe, tú seguirás siendo deudor frente al banco, pero sin ningún derecho de uso o propiedad sobre la vivienda.

Lobo insiste en que esta realidad genera muchos conflictos cuando la relación termina, porque hay personas que dan por hecho que adquirirán algún tipo de propiedad solo por haber contribuido a pagar el préstamo. Legalmente, eso no ocurre si no hay un acuerdo firmado o la vivienda no está inscrita a nombre de ambos.