Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista: "Este error puede hacerte perder tu pensión de jubilación"

¿Sabías que podrías perder tu pensión de jubilación por no cumplir un único requisito? Pues sí, aunque tengas muchos años cotizados, un detalle administrativo puede dejarte sin derecho a cobrar tu pensión. Esto es lo que le ha ocurrido a Pablo Moreno Cañado, un ciudadano que ha compartido su historia en redes sociales y cuyo caso ha sido analizado por el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo en su canal de TikTok.

Pablo tiene 67 años y ha cotizado 27 años a la Seguridad Social. Aparentemente, parecía tener todo en regla para acceder a su pensión de jubilación. Sin embargo, su solicitud fue denegada, y él mismo lo cuenta: “Me faltan 715 días para la jubilación. ¿Dónde voy a trabajar yo ahora?”.

Según explica el abogado Miguel Benito Barrionuevo, para poder jubilarse en España y cobrar la pensión contributiva, hay que cumplir tres requisitos clave:

Haber alcanzado la edad legal de jubilación (que depende del año de nacimiento y de los años cotizados). Haber cotizado al menos 15 años a lo largo de la vida laboral. Haber cotizado al menos 2 años dentro de los últimos 15 años antes de llegar a la edad de jubilación.

El problema de Pablo no fue el primero ni el segundo requisito, ya que tiene 27 años cotizados y ha llegado a la edad establecida. El error estuvo en desconocer el tercer requisito, que muchos trabajadores pasan por alto y que puede marcar la diferencia entre cobrar o no una pensión.

¿Por qué es tan importante haber cotizado en los últimos años?

Este requisito de cotización reciente se introdujo para evitar que personas que dejaron de cotizar muchos años antes de jubilarse accedan a la pensión. El objetivo es asegurar que los beneficiarios sigan teniendo alguna vinculación activa con el sistema en los años previos a la jubilación.

En el caso de Pablo, aunque tiene más del doble de años cotizados que el mínimo exigido, no ha cotizado en los últimos 15 años, por lo que le falta ese requisito esencial. Hasta que no cotice al menos dos años más, no podrá acceder a su pensión contributiva, algo que resulta muy difícil a su edad.

En estos casos, la única opción es volver a cotizar. Aunque resulte duro, Pablo tendrá que buscar alguna forma de trabajar o darse de alta como autónomo durante al menos dos años para cumplir el requisito. Existen también opciones como los convenios especiales con la Seguridad Social, que permiten cotizar sin trabajar, aunque esto implica un coste económico que no todos pueden asumir.