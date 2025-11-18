Montse Cespedosa, experta en banca: "España está condenada a años de crisis inmobiliaria"

La situación del mercado inmobiliario en España no da señales de mejoría. Al menos sí lo ha advertido la experta en banca Montse Cespedosa en su cuenta de Instagram: "España está condenada a años de crisis inmobiliaria", afirma. Y es que, según explica, la rentabilidad de construir viviendas en nuestro país es una de las más bajas de Europa, lo que frena la inversión y agrava el problema de la falta de vivienda.

Cespedosa aporta un dato clave: la rentabilidad media para un promotor inmobiliario en España es de apenas un 3,1 %, mientras que en países que en otros países de Europa se sitúa en torno al 18 %. Esta diferencia tan abismal hace que invertir en el mercado inmobiliario español no resulte atractivo para los promotores, que prefieren llevar sus proyectos a países con mayores márgenes de beneficio y menos obstáculos legales.

Costes elevados

Una de las principales causas de esta baja rentabilidad es el encarecimiento de los materiales de construcción y de la mano de obra, lo que ha disparado los costes de cualquier proyecto. Si a esto se le suman los impuestos asociados a la vivienda —como el IVA, el IBI, licencias y tasas—, el resultado es un escenario donde los beneficios para las empresas son mínimos. Por eso, muchos promotores están optando por parar proyectos o directamente no iniciar nuevas promociones.

Las inmobiliarias han proliferado en los últimos años. / Jose Navarro

La burocracia

Otro de los grandes problemas que señala Montse Cespedosa es la excesiva burocracia que afecta al sector inmobiliario. Los trámites administrativos para conseguir licencias de obra, permisos de edificación, informes urbanísticos o autorizaciones medioambientales pueden durar meses o incluso años.

Según la experta, esta crisis inmobiliaria se va a dilatar en el tiempo porque no existen medidas concretas para desbloquear la situación. Mientras no se tomen decisiones que reduzcan la carga fiscal, agilicen la burocracia y mejoren los márgenes de rentabilidad, el interés de los inversores por construir en España seguirá cayendo. Esto provocará una escasez aún mayor de vivienda, tanto para venta como para alquiler, lo que impactará directamente en los precios y en la accesibilidad para los ciudadanos.