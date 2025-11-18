El SEPE busca trabajadores para Navidad: desde repartidores a vendedores en mercados navideños

A pocas semanas de finalizar el año, la Navidad comienza a estar presente en las calles de la ciudad. Esta época festiva también puede ser el escenario perfecto para muchas personas que se encuentran en paro o que buscan trabajar de forma temporal para encontrar una ocupación en la campaña navideña.

Las ofertas se centran en sectores como el reparto de paquetes, la hostelería o el comercio, entre otros. Así pues, ahora mismo es una fecha perfecta para ir viendo ofertas de empleo para la campaña de Navidad.

Ofertas de empleo para Navidad

En el portal ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), podemos encontrar todos los días miles de ofertas de trabajo a los que podemos acceder de forma gratuita.

Una forma de encontrar puestos de trabajo más concretos o centrados en una profesión es poner una palabra clave en el buscador. En este caso hemos puesto la palabra Navidad y el buscador ha arrojado un resultado de 210 ofertas de trabajo, de las que 84 son a jornada completa.

Algunas de las ofertas más destacadas son las siguientes: