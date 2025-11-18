El SEPE busca trabajadores para Navidad: desde repartidores a vendedores en mercados navideños
Las ofertas de empleo para la campaña ya están publicadas y es posible apuntarse a ellas
A pocas semanas de finalizar el año, la Navidad comienza a estar presente en las calles de la ciudad. Esta época festiva también puede ser el escenario perfecto para muchas personas que se encuentran en paro o que buscan trabajar de forma temporal para encontrar una ocupación en la campaña navideña.
Las ofertas se centran en sectores como el reparto de paquetes, la hostelería o el comercio, entre otros. Así pues, ahora mismo es una fecha perfecta para ir viendo ofertas de empleo para la campaña de Navidad.
Ofertas de empleo para Navidad
En el portal ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), podemos encontrar todos los días miles de ofertas de trabajo a los que podemos acceder de forma gratuita.
Una forma de encontrar puestos de trabajo más concretos o centrados en una profesión es poner una palabra clave en el buscador. En este caso hemos puesto la palabra Navidad y el buscador ha arrojado un resultado de 210 ofertas de trabajo, de las que 84 son a jornada completa.
Algunas de las ofertas más destacadas son las siguientes:
- Se buscan a 5 personas para control de probadores en Madrid. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de 16.500 euros brutos al año.
- Se buscan 6 repartidores en Huelva. No se requiere experiencia y el sueldo es de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se buscan a 25 personas para trabajar como vendedores en el mercado de Navidad en Palma de Mallorca.
- Se busca a un monitor para atención al público en actividades de atracciones en un gran comercio de Madrid.
- Se busca un auxiliar de elaboración de pescado en Cantabria. Se necesita el carnet de manipulador de alimentos y experiencia de más de seis meses. Se ofrece un contrato a jornada completa y con un sueldo de 16.575,9 euros brutos al año.
- Se busca una peluquera con formación en Bilbao para trabajar fines de semana y Navidad.
- Se busca un mozo de almacén para San Sebastián.
- Se buscan 10 personas para trabajar como operadores de máquinas envasadoras de productos congelados de carne o pescado en Sevilla. El salario es de 1.600 euros al mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Alfonso Muñoz, Funcionario de la Seguridad Social: 'Muchos vienen a pedir un carnet que no existe
- La oriolana que se salvó de que le cayera encima la palmera que acabó con la vida de un joven de 22 años en Torrevieja
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- Los candidatos para suplir a Rubén Torrecilla en el Hércules
- 60 años de La Rotonda: aire japonés para el inicio de la playa de San Juan
- Así 'cazan' los nuevos radares de Alicante: multas en función de la ubicación