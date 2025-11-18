"¿Si el otro progenitor deja de pagar la pensión, ¿puedo impedirle ver a los niños?"

"¿Si el otro progenitor deja de pagar la pensión de alimentos, ¿puedo impedirle ver a los niños?" Esta es una de las preguntas formulada a través de redes sociales a la abogada experta en Herencias y Familia, Laura Lobo. A razón de la cuestión, la letrada se ha mostrado muy taxativa y ha dejado clara la ley con rotundidad.

Y es que, cuando en un procedimiento de familia se establece una custodia exclusiva, se fijan también -y por lo general- dos elementos esenciales: por un lado el régimen de visitas para el progenitor que no convive con los hijos; y por otro, una pensión de alimentos destinada a que ese progenitor colabore en la manutención de los menores. Según Laura Lobo, ambas son obligaciones independientes y cumplen funciones distintas dentro de la protección de los menores.

Si, en la práctica, surgen conflictos porque el progenitor obligado a pasar la manutención deja de hacerlo está faltando a la protección de los niños y a una de estas obligaciones, pero en ningún caso según la letrada sería legal impedir que este, al faltar al pago, vea a los hijos. Lobo explica que esta actuación no está permitida bajo ninguna circunstancia, puesto que el régimen de visitas no se centra únicamente en el derecho de uno de los padres a ver a sus hijos, sino que tiene que ver con el derecho de los hijos a ver a sus padres.

La solución, según la abogada

En este sentido, indica, que si uno de los progenitores falta al acuerdo totalmente o incumple una de sus obligaciones “no supone que tú debas incumplir también la tuya”. Si se produce un impago, lo adecuado es analizar qué está ocurriendo y valorar si es posible llegar a un acuerdo. En caso contrario, subraya, lo procedente es acudir al juzgado para que sea un juez quien decida.

Lobo insiste en que, aunque pueda parecer una solución inmediata, “no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano e impedir que vea a los niños”. Además, recuerda un punto fundamental: prohibir el contacto no afecta únicamente al adulto que incumple, sino que también supone un perjuicio para los menores. “El hecho de que un progenitor no vea a sus hijos no es un castigo para el progenitor, también es un castigo para los niños”, afirma.

La abogada concluye recordando que cada día aborda cuestiones como esta en su newsletter, donde ofrece orientación a familias que atraviesan situaciones similares.

¿Y si el progenitor puede pagar?

Muchas mujeres se han visto también en la situación compleja de, aun sabiendo que el progenitor tiene dinero para cumplir con su parte de la manutención, este no ejerce como forma de lo que se califica como "violencia económica". Para poder identificar este tipo de violencias hay que analizar si cumple con estas características:

El impago es reiterado y sin justificación.

y sin justificación. Se usa como forma de castigo, control o coerción hacia la madre o los hijos.

hacia la madre o los hijos. Busca generar dependencia o vulnerabilidad económica en la mujer.

en la mujer. El progenitor incumplidor tiene recursos, pero decide no pagar como forma de castigo.

En esos casos, el impago puede encajar dentro de una situación de violencia de género, porque afecta a la mujer a través del daño económico y afecta también a los menores.