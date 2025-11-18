Algunos pensionistas no cobrarán la paga extra de Navidad: esta es la razón

Cada año, la llegada del mes de noviembre viene acompañada de una buena noticias para muchos jubilados y pensionistas en España: el cobro de la paga extra de Navidad. Sin embargo, no todos los pensionistas la recibirán este 2025, y la razón es muy simple.

En general, las pensiones contributivas y no contributivas se abonan en 14 pagas al año: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una en junio (verano) y otra en noviembre (Navidad). Estas pagas adicionales ayudan a cubrir gastos elevados propios de esas épocas, como vacaciones o compras navideñas. La Seguridad Social ya ha confirmado que la paga extra de Navidad de 2025 se abonará entre el 22 y el 25 de noviembre, aunque algunos bancos podrían adelantar el ingreso.

¿Quiénes no cobrarán la paga extra de Navidad?

Pese a lo habitual de esta práctica, no todos los pensionistas pueden beneficiarse de la paga extra. La Seguridad Social ha especificado varios supuestos en los que no se genera el derecho a percibirla, y esto afecta principalmente a tres grupos de personas:

Pensionistas cuya prestación se haya reconocido a partir del 30 de noviembre de 2025. Aquellos que hayan tenido su pensión suspendida entre junio y noviembre de este año. Personas que cobran pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales, ya que estas pensiones se pagan en 12 mensualidades prorrateadas.

En estos casos, el sistema no contempla el ingreso de una paga extraordinaria en Navidad, lo que puede causar sorpresa entre quienes no conocen este detalle.

El caso de las pensiones prorrateadas

Una de las razones más comunes por las que no se cobra paga extra es porque la pensión ya incluye las pagas prorrateadas en cada mensualidad. Esto ocurre, por ejemplo, con las pensiones por incapacidad permanente derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En estos casos, el pensionista cobra una cuantía ligeramente superior cada mes, pero no recibe ningún ingreso adicional en junio o noviembre.

Algunos jubilados no cobrarán la paga extra de Navidad: estas son las razones / INFORMACIÓN

Es importante entender que esto no significa que cobren menos, sino que el importe anual total de la pensión está simplemente distribuido de forma distinta. No hay perjuicio económico, aunque sí desaparece la percepción de “recibir un extra” en Navidad.

Pensiones suspendidas o reconocidas fuera de plazo

Otro grupo que no cobrará la paga extra son los pensionistas a quienes se les ha reconocido la pensión después del 30 de noviembre de 2025. La razón es sencilla: la paga de Navidad se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, y si una pensión se reconoce al finalizar ese periodo, no hay tiempo suficiente para generar derecho a esa paga extraordinaria.

Asimismo, quienes hayan tenido la pensión suspendida temporalmente durante este mismo periodo, tampoco la recibirán, ya que no se genera devengo mientras la pensión está inactiva. Esto puede deberse a revisiones médicas, errores administrativos o situaciones legales que interrumpen el pago.

¿Cuándo se cobra la paga extra de Navidad?

La paga extra de Navidad se ingresará, como cada año, junto con la mensualidad ordinaria de noviembre. La mayoría de bancos adelantan el pago entre el 22 y el 25 de noviembre, aunque la fecha oficial puede ser el día 25.