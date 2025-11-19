Buenas noticias para muchos contribuyentes: más de 2.500 euros de deducción en la Renta si cumplen estos requisitos

Conocer las deducciones disponibles en la declaración de la renta es clave para ahorrar dinero. Muchos ciudadanos pagan más de lo que les corresponde simplemente por desconocer los beneficios fiscales a los que pueden acceder. Cada año, la Agencia Tributaria incorpora o modifica deducciones que pueden marcar una gran diferencia económica para los contribuyentes.

Aprovechar estas deducciones permite reducir el importe a pagar y en muchos casos puede hacer que la declaración salga a devolver. Por eso es fundamental informarse y revisar con atención cada apartado del borrador de la renta antes de presentarlo. Entre las deducciones más interesantes destacan las que se aplican por circunstancias familiares y personales, como el cuidado de personas dependientes.

Deducción por convivir con personas mayores

Una de las deducciones más importantes de cara a la Renta 2025/26 es la que se concede por convivir y cuidar de un ascendiente mayor de 65 años. La Agencia Tributaria reconoce este esfuerzo familiar con una deducción que puede llegar a los 2.559 euros por persona a cargo, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

Requisitos

Para acceder a esta deducción, es necesario que la persona mayor viva de forma efectiva en el domicilio familiar durante la mayor parte del año y que no supere un umbral de ingresos que le obligue a presentar la declaración por separado. Además, si hay más de un mayor a cargo, se puede solicitar la deducción por cada uno de ellos, siempre que se cumplan las condiciones.

La deducción varía en función de la edad del ascendiente: si tiene más de 65 años, el contribuyente puede deducirse 1.150 euros al año; si supera los 75 años, el importe asciende a 2.559 euros. Es una forma de reconocer el gasto adicional que supone el cuidado de un familiar mayor y la dedicación que requiere su atención diaria.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Pueden beneficiarse de esta deducción todos los contribuyentes que tengan a su cargo a un ascendiente que cumpla los requisitos: tener más de 65 años, convivir en el hogar familiar la mayor parte del año, no superar el límite de ingresos fijado y no haber recibido ayudas similares que impidan aplicar esta prestación. Cada caso debe estar bien documentado, ya que la Agencia Tributaria comprueba todos los datos antes de aceptar la deducción.

Para aplicar correctamente esta deducción en la declaración de la Renta, es importante indicar los datos del ascendiente a cargo y asegurarse de que se reflejan todos los requisitos. Hacienda se encargará de confirmar que se cumple con la convivencia, la edad, los ingresos y la ausencia de duplicidad de ayudas.