Ojo con la "estafa del billete" en los cajeros automáticos: pueden robarte mucho dinero

Descubre cómo actuar ante esta situación y evita convertirte en víctima de los ladrones

La Policía alerta de teclados y lectores de tarjeta falsos en cajeros automáticos

PI STUDIO

Patricia Páramo

Usar un cajero automático es una operación cotidiana para millones de personas, pero también un momento en el que debemos estar especialmente atentos. Aunque pueda parecer seguro, sacar dinero o realizar cualquier gestión bancaria en un cajero requiere adoptar una serie de precauciones básicas para evitar ser víctima de robos o fraudes. Una de las más importantes es cubrir siempre el teclado al introducir el PIN, para impedir que terceros o cámaras ocultas capturen nuestro número secreto.

Otra medida de seguridad esencial es asegurarse de que nadie merodea cerca del cajero. Si notas la presencia de personas extrañas lo mejor es cancelar la operación y buscar otro punto. La discreción es clave: evitar contar dinero frente al cajero o usarlo en lugares solitarios, sobre todo de noche, puede evitar muchos sustos. Además, conviene revisar visualmente el cajero antes de usarlo, por si hubiera dispositivos sospechosos acoplados.

Tapar con una mano el teclado, asegurarse de introducir el PIN sin distracciones y no dejar nunca desatendida la tarjeta son hábitos que deben convertirse en rutina. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, hay nuevos métodos de robo cada vez más ingeniosos. Uno de los más recientes es la conocida “estafa del billete”.

El truco del billete

El llamado “truco del billete” consiste en dejar un billete parcialmente visible en la ranura del dispensador o en el suelo, justo delante del cajero. Cuando el usuario va a realizar una operación, ve el billete y cree que alguien lo ha olvidado, lo que genera una distracción momentánea.

26/07/2024 Sucesos.- Dos detenidos en Estepona y Sevilla por blanquear dinero procedente de estafas a empresas. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado la estructura económica de una organización dedicada a blanquear dinero procedente de estafas con el método conocido como &quot;man in the middle&quot;. Han sido detenidas seis personas que actuaban como &quot;mulas y reclutadores en Madrid, Sevilla, Murcia, Las Palmas, Estepona (Málaga) y Cartagena y se han realizado otros tantos registros en los que se han intervenido material informático. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA POLICÍA NACIONAL

La Policía advierte sobre el truco del billete en los cajeros automáticos. / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

Esa distracción es el instante clave que esperan los ladrones. Mientras el usuario se agacha o se gira para coger el billete, los delincuentes aprovechan para memorizar el PIN, sustraer la tarjeta o manipular el cajero. En algunos casos utilizan cámaras ocultas para grabar el movimiento del teclado, y en otros se acercan fingiendo ofrecer ayuda o indicando que el cajero ha dado error, guiando a la víctima con instrucciones falsas hasta que abandona la operación, dejando todo listo para el robo.

Una imagen de otra estafa en cajeros, conocida como skimming, que permite capturar datos de tarjetas y números secretos

Ojo con las estafas en los cajeros automáticos. / INFORMACIÓN

Esta técnica funciona porque aprovecha la reacción emocional de encontrar dinero "perdido", lo que reduce las defensas del usuario. El hallazgo de un billete activa un impulso automático: mirar, recogerlo, girarse, comprobar si hay más… y es precisamente ese instante de baja atención el que permite a los estafadores actuar.

Barcelona 03-02-2022 Economía. Diferentes formas de pago. Dinero en efectivo extraído de un cajero. AUTOR: MANU MITRU. CAJERO AUTOMÁTICO . DINEROS . BILLETES DE EURO

El truco del billete para robarte en los cajeros automáticos / EPC

Cómo evitar esta estafa

Para evitar ser víctima de esta estafa, lo primero es no dejarse llevar por la sorpresa de encontrar dinero en el cajero. Si ves un billete atascado o sospechoso, no lo toques, cancela la operación y retira la tarjeta inmediatamente. También es fundamental elegir cajeros ubicados en lugares vigilados, preferiblemente en interiores o zonas concurridas. Si notas que el cajero tiene alguna ranura fuera de lugar, piezas sueltas o señales de manipulación, no lo uses.

Además, nunca aceptes ayuda de desconocidos, por muy amables que parezcan, y mantén siempre la atención en tu tarjeta y la pantalla. Ante cualquier comportamiento extraño, lo más recomendable es suspender la operación y acudir a otra sucursal o informar al banco.

