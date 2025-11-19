Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No te pueden obligar a usar tu correo electrónico para trabajar”

El letrado recuerda uno de los derechos de los trabajadores que muchas empresas no respetan

Aitana Solera

Patricia Páramo

En el día a día laboral, muchas personas aceptan condiciones impuestas por sus empresas sin saber que, en realidad, no están obligadas a cumplirlas. Peticiones como responder mensajes fuera de horario, utilizar dispositivos personales o compartir información privada se han vuelto habituales, pero no siempre son legales. Según explica el abogado laboralista Juanma Lorente en uno de sus vídeos en TikTok, las empresas no pueden exigir ciertos compromisos que invaden la esfera personal del trabajador.

Lorente advierte que es común que los empleados acepten estas prácticas por miedo, desinformación o simple inercia. Sin embargo, recuerda que el Estatuto de los Trabajadores y la normativa sobre protección de datos y desconexión digital establecen límites claros. Las empresas tienen la obligación de respetar la vida privada de sus empleados, así como de proporcionarles los medios necesarios para el desempeño de sus funciones.

Correo personal para temas laborales

Una de las prácticas más habituales —y problemáticas— es la de pedir a los empleados su correo electrónico personal para temas laborales. Según el letrado esto no está permitido. Las empresas no pueden obligarte a dar tu correo personal ni a usarlo para recibir órdenes, tareas o comunicaciones relacionadas con el trabajo. Se trata de un dato privado y, como tal, entra dentro de tu esfera personal, que está protegida por ley.

Oficinas

Tu empresa no puede obligarte a usar tu correo electrónico para el trabajo. / EPC

El argumento legal es claro: la empresa debe proporcionarte sus propios medios de comunicación y trabajo, como un correo corporativo, una intranet o herramientas oficiales. No puede, bajo ningún concepto, “ahorrarse” recursos utilizando tus propios dispositivos o cuentas personales. Además, no pueden condicionar tu empleo al hecho de que les entregues tu correo electrónico ni enviarte instrucciones o notificaciones fuera de tu jornada laboral a través de él “porque sí”.

Y si alguna vez accediste a compartir tu correo personal o incluso tu número de móvil, puedes revocar ese consentimiento. Especialmente si estás recibiendo mensajes, tareas o comunicaciones laborales fuera de horario. Esto vulnera tu derecho a la intimidad y tu derecho a la desconexión digital, regulado por ley desde 2018.

Una aplicación de correo electrónico en un teléfono móvil.

La empresa no puede obligarte a usar tu correo electrónico para el trabajo. / INFORMACIÓN

Teléfono móvil y ordenador personal

Pero el problema no se limita al correo. Tal y como explica el abogado, este abuso también ocurre con otros medios, como el teléfono móvil o el ordenador personal. Si en tu puesto necesitas comunicarte por teléfono de forma habitual, la empresa está obligada a proporcionarte un teléfono de empresa. No pueden exigirte que uses tu dispositivo privado para atender llamadas o gestionar tareas laborales. Lo mismo ocurre con el ordenador: si el puesto requiere herramientas digitales, debe ser la empresa quien te las proporcione.

Noticias relacionadas y más

@juanmalorentelaboralista ❌ NO PUEDEN ❌ Tu empresa NO puede obligarte a usar tu correo personal para trabajar. Y si te “presionan” para dárselo, ojo: hay límites legales. 👉 ¿Por qué no pueden hacerlo? Tu correo personal forma parte de tu esfera privada. La empresa tiene deber de poner medios propios (correo corporativo, intranet, apps oficiales…) para organizar el trabajo, no puede “aprovechar” tus datos personales porque le viene mejor. Además: • No pueden condicionar tu empleo a que des tu correo personal. • No pueden usarlo para enviarte comunicaciones laborales fuera de tu jornada “porque sí”. • Si alguna vez lo diste, puedes revocar tu consentimiento (especialmente si te están saturando fuera de horario). 📌 Lo correcto: La comunicación laboral debe hacerse por los canales de la empresa o, en casos muy concretos, por los datos que tú hayas dado de forma voluntaria e informada y siempre respetando tu derecho a la intimidad y a la desconexión digital. ✉️ Si tu empresa te está exigiendo tu correo personal para trabajar, puedes negarte y es recomendable dejar constancia por escrito (por ejemplo, mail o burofax) y pedir asesoramiento. 🧠 No cedas tu vida privada por comodidad de la empresa. ➡️ Guarda este post por si te lo piden algún día. ➡️ Compártelo con ese compañero que siempre está “enganchado” al correo. #trabajo #correo #empresa #laboral ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

Este tipo de prácticas, aunque normalizadas, constituyen una vulneración de derechos fundamentales. Por ello, es esencial que los trabajadores conozcan bien cuáles son sus derechos y sepan que pueden negarse a utilizar sus herramientas personales para trabajar. La comodidad de la empresa no justifica la invasión de la privacidad del trabajador.

El alcalde de Elche opina del acuerdo sobre la carrera profesional

