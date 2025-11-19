Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SEPE busca trabajadores para uno de los sectores más solicitados durante todo el año: sueldos de hasta 33.000 euros

Las ofertas de empleo no suelen requerir experiencia previa y ni estudios concretos

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido / Eva Abril

Encontrar empleo en el sector de la limpieza es una de las vías más habituales para incorporarse al mercado laboral. Es un sector con alta demanda tanto en empresas privadas como en servicios públicos, hoteles, colegios, hospitales o comunidades de vecinos.

El sector de la limpieza engloba varias especialidades como el personal de limpieza general, encargado del mantenimiento de oficinas, comercios o viviendas. A partir de ahí surgen roles más específicos como el de operario de limpieza industrial, con funciones en fábricas y naves, donde se requieren protocolos más técnicos. También existen puestos como camarero o camarera de pisos, un empleo fundamental en hoteles y alojamientos turísticos.

La principal ventaja es que para estos puestos de trabajo no suelen requerir estudios ni tampoco una extensa experiencia laboral en el sector.

Ofertas de trabajo en el sector de la limpieza

En el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ‘Empléate’, hemos encontrado casi 4.000 ofertas poniendo en el buscador la palabra “limpieza”. Algunas de las más destacadas son las siguientes:

  • Se buscan 15 personas con discapacidad para trabajar limpiando en oficinas, bancos, centros de salud, hospitales, según disponibilidad, en Cantabria. Se ofrece un sueldo de entre 16.500 y 19.000 euros brutos al año.
  • Se buscan tres auxiliares de limpieza para limpieza de alojamientos turísticos en Málaga. El contrato es indefinido y con jornada parcial con un sueldo de 15.800 euros brutos al año.
  • Se buscan a dos personas para limpiar un centro de personas mayores en Lugo. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial y un sueldo de entre 17.000 y 21.000 euros brutos al año.
  • Se busca un peón de limpieza para una planta de producción en Villamanín (León). Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 20.000 y 22.000 euros brutos al año.

  • Se busca una persona para el mantenimiento y la limpieza de zonas comunes en una comunidad de propietarios en Ibiza. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 20.000 euros al año.
  • Se busca una persona para trabajar en la limpieza de extracción de humos en restaurantes. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 17.000 y 19.000 euros brutos al año.
  • Se busca a una persona para trabajar en una oficina en Torrevieja. Se ofrece un contrato temporal con turno de tarde con un sueldo de entre 16.501 y 33.000 euros.
  • Se busca a una persona para trabajar en la limpieza de apartamentos en Calp. Se ofrece un contrato fijo discontinuo a jornada completa con un sueldo de entre 16.501 y 33.000 euros.

