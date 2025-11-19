¿Se puede pagar una vivienda con criptomonedas? La notaria María Cristina Clemente Buendía lo aclara

¿Puedes comprarte una casa con criptomonedas? El auge del mundo "crypto" genera cada vez más preguntas acerca de las posibilidades de invertir en este tipo de moneda pero las transacciones posibles con ellas aún generan muchas dudas: ¿es posible pagar la compraventa de un inmueble con criptomonedas en una escritura pública? La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha arrojado luz sobre esta cuestión y, según explica, aunque la idea puede resultar atractiva para muchos compradores, la realidad jurídica actual es clara.

Sentencia del Tribunal Supremo

Buendía recuerda que las criptomonedas como bitcoin, por poner un ejemplo, no son dinero ni moneda de curso legal. Tampoco se consideran dinero electrónico ni valores mobiliarios. Así lo ha señalado una sentencia reciente, la 2109/2019 del Tribunal Supremo, que confirma que las criptodivisas no son un medio de pago válido.

¿Y si alguien quiere usarlas para comprar una casa?

La notaria Buendía indica que las criptomonedas son un bien inmueble incorporal, y por ello solo es posible utilizarlas en una escritura de compraventa como un activo. Esto implica que la operación deja de ser una compraventa ordinaria al uso y se convierte en una permuta: es decir, en un contrato en el que las dos partes intercambian un bien por otro, sin que exista un pago en dinero. En esta ocasión, la operación se consideraría permuta al considerarse un intercambio de un activo (la cripto) por un inmueble.

Ahora bien, intercambiar en lugar de pagar tiene consecuencias fiscales que la notaria resume en:

La entrega del bitcoin queda sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o al IVA , según cada caso.

queda sujeta al o al , según cada caso. Esto convierte la operación en fiscalmente poco atractiva.

Además, aclara que la escritura otorgada no supone en ningún caso una tokenización inmobiliaria en los términos definidos por el reglamento europeo MiCA.

¿Se pueden usar criptomonedas ante notario?

Más allá de su empleo en la compraventa inmobiliaria, la experta alicantina señala que las criptomonedas sí pueden utilizarse para otros actos jurídicos, siempre en la categoría de aportación no dineraria. Algunos ejemplos son: la constitución de una sociedad, donaciones, herencias, prendas, o usufructos.