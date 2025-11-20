Cambios importantes en los alquileres: este es el tiempo que el inquilino puede quedarse en la casa

La entrada en vigor de la nueva Ley de Viviendaha supuesto una serie de modificaciones sustanciales que afectan tanto a inquilinos como a propietarios. Uno de los aspectos clave de esta normativa es la ampliación de derechos para los arrendatarios. Al mismo tiempo, también introduce nuevas obligaciones para los arrendadores.

Entre los principales cambios que incorpora la nueva ley se encuentran la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, la obligación de registrar los contratos, la ampliación del parque de vivienda pública, y un nuevo sistema de actualización de rentas desvinculado del IPC. Pero uno de los puntos que más interés ha despertado entre propietarios y arrendatarios es el que tiene que ver con la duración mínima de los contratos y la posibilidad (o no) de rescindirlos anticipadamente.

Esta normativa busca combatir prácticas abusivas y ofrecer mayor previsibilidad a quienes residen en viviendas arrendadas. En este contexto, una de las preguntas más frecuentes entre propietarios es cuánto tiempo puede permanecer un inquilino en la vivienda, y si es posible finalizar el contrato antes de que se alcance ese plazo. La respuesta está claramente regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Prórroga contrato alquiler

De acuerdo con el artículo 9 de la LAU, cuando se firma un contrato de alquiler de vivienda habitual por un periodo inferior a cinco años (o siete años, si el arrendador es una persona jurídica), este se prorroga automáticamente por años completos hasta alcanzar ese mínimo legal. Es decir, aunque las partes acuerden un alquiler de un año, por ejemplo, el inquilino tendrá derecho a quedarse hasta cinco años sin que el propietario pueda rescindir el contrato de forma unilateral, salvo en casos excepcionales.

Este punto es especialmente importante para quienes alquilan su vivienda con la idea de recuperarla al poco tiempo. Por ley, el casero no puede finalizar el alquiler hasta que se cumplan cinco años desde la firma del contrato, o desde la entrega de la vivienda. Una vez pasado ese periodo, el contrato puede prorrogarse automáticamente hasta tres años más, a menos que el propietario comunique con al menos cuatro meses de antelación su intención de no renovar. De lo contrario, el contrato se seguirá renovando de forma anual hasta completar esos tres años adicionales.

Excepción

Ahora bien, existe una excepción importante que permite al propietario recuperar la vivienda antes de que se cumpla el quinto año. La ley contempla que, si el casero necesita el inmueble para convertirlo en su residencia habitual o la de un familiar en primer grado (hijos o padres), o la de su cónyuge en caso de divorcio, separación o nulidad matrimonial, podrá solicitar la devolución del piso. Eso sí, se deben cumplir ciertos requisitos estrictos.

#contratodealquiler #inquilinos #caseros #derechosdelinquilino ♬ sonido original - Manuel Requena | Abogado @manuelrqna 📌 ¿Qué pasa si NADIE dice nada al acabar los 5 años de alquiler? ¿Me tengo que ir? ¿O puedo seguir viviendo en la casa? 👉 En este vídeo te explico: ✅ Qué pasa si no hay preaviso ✅ Cuánto tiempo puedes seguir legalmente ✅ Qué es la tácita reconducción ✅ Cuándo puedes quedarte 1 año más ✅ Y hasta 3 años más si vives en zona tensionada 📆 No pierdas derechos por desinformación. ⚖️ Esto te interesa tanto si eres inquilino como propietario. 🗣️ Cuéntame en comentarios tu caso y lo vemos juntos. ✍️ Escribe “ALQUILER” si quieres más vídeos como este. #alquiler

Para ejercer este derecho, deben haberse cumplido al menos 12 meses desde el inicio del contrato, y esta posibilidad debe haber sido incluida expresamente en una cláusula del contrato de alquiler. Además, el propietario deberá comunicar al inquilino su necesidad de disponer de la vivienda con al menos dos meses de antelación, explicando con claridad el motivo. El inquilino, salvo que se acuerde lo contrario, estará obligado a abandonar la vivienda en ese plazo.