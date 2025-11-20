La Justicia ha hablado: perderás los días de asuntos propios en este caso
Una sentencia rechaza la petición de unos sindicatos para que los seis días de libre disposición se equipararan a los de vacaciones
EFE
Los días de asuntos propios no son como las vacaciones. Así lo determina una sentencia del juzgado de lo Social 3 de Valladolid que ha rechazado que los días de asuntos propios se puedan disfrutar fuera del año natural durante el que se han generado, como sí ocurre con los de vacaciones si, por ejemplo, el trabajador ha estado de baja médica y no ha podido gastarlos.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, este tribunal ha desestimado una demanda de CGT a la que se sumaron UGT, CCOO y CSIF contra el Ayuntamiento de Valladolid. Lo que exigían los sindicatos es que los seis días de libre disposición, los conocidos como asuntos propios con los que cuenta cada trabajador se equipararan a las vacaciones para disfrutarlos fuera del año natural siempre que no hubieran transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se ha generado.
El juzgado recuerda que hay abundante jurisprudencia que impide tomarse los días de asuntos propios el año después de haber estado el trabajador de baja médica, ya que se trata de derechos distintos.
Asimismo, destaca que el permiso por asuntos propios "no es un permiso garantizado por el derecho comunitario, por lo que no le resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La ley del Estatuto de los Empleados Públicos permite tomar vacaciones después de una baja laboral, aunque dichas vacaciones correspondan al año natural durante el que el trabajador haya estado de baja médica. Pero no incluye los días de asuntos propios, "cuya naturaleza y régimen jurídico son diferentes", añade la sentencia.
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- Dos catedráticas de Derecho de la UA aspiran a una plaza en el Supremo por el turno de juristas
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"