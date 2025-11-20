Elma Saiz manda un mensaje a los jóvenes sobre la jubilación: “Hay irresponsables que quieren confundir sobre las pensiones”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado este miércoles en su participación en la jornada ‘Metafuturo’ de Atresmedia, la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha asegurado que los jóvenes tienen garantizadas sus pensiones en el futuro.

En este sentido, la titular de Seguridad Social ha afirmado que el Gobierno está haciendo política que miran “intergeneracionalmente” y que la última reforma de las pensiones hará frente al desafío que supondrá la jubilación de los ‘baby boomers’ (los nacidos entre 1946 y 1964) pero también mirando “al 2050, cuando ya habrán pasado estas tensiones”.

En este sentido, Saiz ha lamentado que haya "irresponsables" como "políticos, líderes y responsables" que contribuyen a confundir sobre el sistema de pensiones que, ha recordado, es contributivo y "efectivo", y ha criticado que haya quien "está interesado en alimentar una guerra intergeneracional".

"La ciudadanía tiene que saber que desde que empiezas a contribuir ya estás llenando ese bolsillo que hay a tu nombre para el futuro. No solamente para el futuro, por supuesto también para dar toda esa cobertura de lo que le puede pasar a uno en la vida laboral, desde tener un hijo, hasta tener que acceder al desempleo o tener que estar cubriendo una situación de baja", ha expuesto.

Elma Saiz ha recalcado que el sistema también se financia con las aportaciones del Estado, algo que es "absolutamente normal" en sistemas similares en países del entorno. "Por eso es tan importante que se sepa que el sostener las pensiones no detrae recursos a otro tipo de cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo los hospitales, los colegios, las carreteras, son fuentes de financiación distintas", ha añadido.

Dos pensionistas sentados en un parque. / EFE

Por otro lado, la ministra ha recordado que la última reforma de pensiones tiene en cuenta el "invierno demográfico" al que se enfrenta España a largo plazo, para lo que ha puesto en valor el papel de la afiliación extranjera para sostener el sistema.

"Por eso celebramos el éxito del país de que haya un 14% de afiliados extranjeros, que las personas que han venido a nuestro país en este siglo, es decir, en los últimos 25 años, 8 de cada 10 estén incorporadas al mercado laboral", ha apuntado.

Autónomos y banca privada

Por otra parte, la ministra ha acusado al Partido Popular (PP) de actuar como "banca privada" en relación a los autónomos al ofrecerles descuentos en las cotizaciones si se abren un plan de pensiones privado.

"Eso es un comportamiento que asemeja a la banca privada", ha afirmado la titular de Inclusión, donde también ha subrayado que las cotizaciones de los autónomos "no son impuestos" sino que van a reducir "brechas" que todavía tienen, por empleo, en la jubilación, ya que los trabajadores por cuenta propia cobran de media 650 euros menos al mes de pensión de jubilación que un asalariado.

Las cuotas de los autónomos están en periodo de modificación / INFORMACIÓN

"Eso es lo que soluciona la reforma (de cotización) de los ingresos reales", ha trasladado la titular de Seguridad Social al ser preguntada por el ahorro privado en las pensiones.

"La responsabilidad de un gobierno es fortalecer nuestro sistema público, que es el que nos protege, que es el que nos ha dado cobertura para hacer frente a la pandemia, para hacer frente al choque inflacionista, para hacer frente a la DANA. Eso es lo que fortalecemos todos los días y, por supuesto, máximo respeto a que luego haya un margen de cada uno en lo que tiene que ver con el ahorro privado", ha añadido.