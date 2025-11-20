¿Tienes que recuperar el tiempo del desayuno en tu trabajo? El abogado laboralista Juanma Lorente lo aclara

Muchas trabajadores se preguntan a diario si realmente están aprovechando todos los derechos que les corresponden durante su jornada laboral. Uno de los temas que más dudas genera es el del tiempo efectivo de trabajo y las pausas o descansos durante el horario. ¿Se pueden tomar libremente? ¿Son parte de la jornada? ¿Se deben recuperar si se hacen? Las respuestas varían según el tipo de trabajo, el convenio colectivo y las circunstancias específicas del puesto.

En especial, hay mucha confusión con el tiempo destinado al desayuno o a la comida durante la jornada. Algunos empleados creen que deben recuperar ese tiempo si paran a comer; otros asumen que es tiempo perdido si no está expresamente regulado. Esta incertidumbre lleva a muchos a trabajar más de lo que realmente deberían o a no disfrutar de pausas necesarias por miedo a represalias o a perder sueldo.

Y aunque el Estatuto de los Trabajadores recoge algunos derechos básicos, lo cierto es que no siempre está claro qué cuenta como tiempo efectivo de trabajo. Ante esta situación, el abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por divulgar derechos laborales en redes sociales, ha explicado en su canal de TikTok una cuestión clave: en algunos casos, el tiempo de desayuno o comida no se debe recuperar, porque se considera parte de la jornada laboral.

¿Tienes que recuperar el tiempo del desayuno en el trabajo? / M. V.

Lee el convenio colectivo

Según explica Lorente, todo depende de dos factores fundamentales: si el trabajador tiene o no libertad total durante ese descanso, y lo que diga el convenio colectivo aplicable. Por ejemplo, si durante la pausa el trabajador no puede salir del centro de trabajo, ni desconectarse completamente de sus tareas, entonces ese tiempo cuenta como trabajo efectivo, aunque esté comiendo o no realizando su tarea principal.

¿Tienes que recuperar el tiempo del desayuno en el trabajo? / Freepik

Un ejemplo muy claro que da el abogado es el de una profesora que debe vigilar a los alumnos mientras come. En ese caso, aunque esté realizando su comida, sigue en un contexto laboral activo, pendiente de los niños, sin libertad real para descansar. Por lo tanto, ese tiempo no debe ser recuperado. Si la empresa le exige quedarse más tiempo para compensar ese descanso, estaría obligándola a hacer horas extra, algo que debe ser remunerado o compensado con tiempo libre adicional.

Además, Lorente aclara que incluso cuando el trabajador puede desconectarse completamente durante el descanso, si el convenio colectivo establece que ese tiempo cuenta como jornada efectiva, entonces no debe recuperarse. En este caso, aunque la persona pueda salir, descansar y no estar pendiente de sus tareas, ese tiempo se considera parte de su jornada legal, y la empresa está obligada a pagarlo y a no exigir una recuperación posterior.

Por eso, el abogado insiste en revisar detenidamente el convenio colectivo aplicable, ya que muchas personas podrían estar trabajando más de lo que les corresponde o cobrando menos de lo que deberían. En sectores como la administración pública, la enseñanza o grandes empresas, es habitual que estos descansos estén regulados como tiempo efectivo de trabajo.