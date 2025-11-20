Buenas noticias para los jubilados que menos cobran: esto es lo que subirán las pensiones mínimas el próximo año

Cada año, el importe de las pensiones en España se actualiza en función del comportamiento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Este mecanismo tiene como objetivo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, de forma que puedan hacer frente a la inflación y no pierdan capacidad de compra con el paso del tiempo.

El Gobierno determina la revalorización de las pensiones en función del IPC medio del año anterior. En otras palabras, el incremento que experimentarán las pensiones en 2026 dependerá del IPC medio registrado durante todo el año 2025.

Para el año 2026 se mantiene este compromiso de ajuste automático en función de la inflación, lo que genera gran expectación entre millones de pensionistas en España, especialmente entre aquellos que cobran pensiones mínimas.

Esto es lo que subirán las pensiones mínimas en 2026. / SPORT

¿Cuánto subirán las pensiones?

De cara al próximo año, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha estimado que las pensiones se incrementarán en un 2,6%, a falta del dato definitivo del IPC de noviembre, que se conocerá el 12 de diciembre. Con esta previsión, ya se puede calcular cómo quedarán las pensiones mínimas contributivas en el año 2026.

Por ejemplo, una pensión de jubilación con 65 años o más con cónyuge a cargo, actualmente fijada en 16.196,85 euros anuales, pasará a ser de aproximadamente 16.617,00 euros anuales. Para quienes no tienen cónyuge a cargo, la cuantía pasará de 12.559,88 euros a 12.887,43 euros. Y si el pensionista tiene cónyuge no a cargo, la pensión se elevará desde 11.922,12 euros hasta los 12.231,09 euros anuales.

En los casos de gran invalidez o incapacidad permanente, donde las cuantías son más elevadas por la mayor necesidad de asistencia, también se notará esta subida. Por ejemplo, una pensión por gran invalidez con cónyuge a cargo, que actualmente es de 24.293,83 euros, alcanzará los 24.924,49 euros anuales. Mientras que si el pensionista no tiene cónyuge, y depende de una pensión por incapacidad total o absoluta, el importe subirá de 12.559,88 euros a 12.887,43 euros, igual que en la jubilación ordinaria.

En el caso de la viudedad, también se notará el incremento. Las personas viudas con cargas familiares pasarán de los actuales 16.196,85 euros anuales a cerca de 16.617 euros. Para quienes tienen más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 65%, la pensión pasará de 12.559,88 euros a 12.887,43 euros. Las pensiones por orfandad, que ahora se sitúan en 3.842,37 euros por beneficiario, aumentarán hasta 3.942,27 euros aproximadamente. En orfandad absoluta, la ayuda adicional de 9.516,15 euros anuales también subirá a cerca de 9.762,56 euros.

Por último, el complemento para la reducción de la brecha de género, que en 2025 será de 36,83 euros mensuales, también se espera que se actualice conforme al IPC en ejercicios posteriores. Este complemento es especialmente importante para mujeres que han tenido interrupciones o reducciones de su carrera laboral por el cuidado de hijos y otros factores estructurales, y su objetivo es reducir las diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres.