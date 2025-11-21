Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Si sufres acoso en el trabajo y no tienes pruebas, no sirve de nada”

El acoso laboralo mobbing es una realidad que afecta a miles de trabajadores en España. Se trata de una conducta persistente y deliberada por parte de superiores o compañeros que genera un entorno hostil y humillante para la víctima. Esta situación puede provocar graves consecuencias psicológicas, emocionales y físicas, además de influir negativamente en el rendimiento laboral. Sin embargo, a pesar de la gravedad del problema, muchas víctimas no consiguen justicia porque no pueden demostrar el acoso ante un tribunal.

Y es que, en el ámbito legal, no basta con sentirse acosado, hay que demostrarlo. Las sensaciones personales, aunque reales, no son pruebas. Por eso, cualquier persona que esté viviendo una situación de este tipo en su trabajo debe empezar cuanto antes a recopilar evidencias que respalden sus acusaciones.

En los juicios por acoso laboral, la carga de la prueba suele recaer en el trabajador, y eso complica mucho las cosas. Es habitual que el acoso se dé en privado, sin testigos, y que quienes lo presencian no se atrevan a declarar por miedo a represalias. Por eso, la clave está en conocer qué tipo de pruebas son válidas y cómo conseguirlas de forma legal. En este punto, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada ofrece una guía clara y muy útil sobre cómo afrontar esta situación desde el punto de vista jurídico.

El acoso laboral deja secuelas físicas y psíquicas. / INFORMACIÓN

Los testigos

Según explica en sus redes sociales, “la prueba más útil en un juicio por acoso laboral son los testigos”. De la Calzada reconoce que lo más difícil en estos procedimientos es precisamente demostrar el acoso, porque normalmente no hay cámaras, ni grabadoras, y los compañeros de trabajo suelen mantenerse al margen. Aun así, insiste en que los testigos tienen un peso enorme en juicio, siempre que sean creíbles y no tengan un interés directo en el procedimiento.

Ignacio de la Calzada explica lo más importante para demostrar un caso de acoso laboral. / INFORMACIÓN

El abogado también afirma que las grabaciones son perfectamente válidas como prueba, incluso si la otra persona no sabe que está siendo grabada. “No tienes que informar a la persona que estás grabando de que lo estás haciendo”, explica. Eso sí, la grabación debe ser personal y debe capturar una situación de acoso directa: insultos, humillaciones, amenazas o comentarios inapropiados. Estas pruebas pueden recogerse con cualquier dispositivo digital, como el móvil o una grabadora de voz, siempre que la víctima participe en la conversación.

Además de los testigos y grabaciones, también pueden usarse como prueba los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, chats internos de empresa o cualquier otra comunicación escrita donde quede constancia del acoso. No siempre se trata de insultos explícitos: el mobbing también puede manifestarse mediante aislamiento laboral, retirada de funciones, sobrecarga de trabajo o marginación deliberada. Todo esto también se puede probar si hay evidencias documentales que lo respalden.

Ignacio de la Calzada destaca que muchos testigos tienen miedo de declarar contra la empresa por temor a represalias. Sin embargo, les recuerda que la ley los protege. Si una persona declara en juicio y posteriormente sufre un despido o represalias, la empresa podría ser sancionada por discriminación, y el despido sería considerado nulo, es decir, con obligación de readmitir al trabajador y pagarle los salarios dejados de percibir. Además, el testigo podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios.