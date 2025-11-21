Juanma Lorente, abogado: "Si vas al tribunal médico sin saber explicar tu trabajo real estás en desventaja desde el minuto 1"

Pasar por un tribunal médico puede ser una de las experiencias más estresantes para una persona enferma o con una limitación funcional. De ese encuentro puede depender la concesión o denegación de una incapacidad permanente. Por eso, prepararse bien para esta cita es crucial. Además de llevar los informes médicos es necesario saber explicar con claridad cómo afecta la enfermedad a tu capacidad para desempeñar tu trabajo habitual.

El tribunal médico no decide solo en función de los documentos. Valora si tu situación clínica es incompatible con las funciones esenciales de tu profesión, tal como recoge la Ley General de la Seguridad Social. Por tanto, acudir a esta cita sin haber reflexionado sobre tu puesto de trabajo te pone en una situación de desventaja desde el principio.

Consejos para pasar el tribunal médico

Hay algunos pasos clave para prepararse correctamente: repasa tu historial laboral y piensa en las tareas concretas que hacías; reflexiona sobre tus limitaciones actuales y cómo se relacionan con esas tareas; lleva contigo todos los informes actualizados y procura que estén alineados con lo que vas a decir. También es recomendable practicar lo que vas a explicar, de forma concreta y sin ambigüedades.

A partir de aquí, el abogado laboralista Juanma Lorente ofrece un consejo que considera fundamental para tener éxito ante el tribunal médico. Según el letrado, lo más importante no es cuánto duele una pierna o cuánto cansa una enfermedad, sino si ese problema es incompatible con las funciones concretas del puesto de trabajo. Por eso, insiste en que hay que detallar muy bien al tribunal qué hacías antes: levantar peso, caminar durante horas, estar de pie, trabajar de noche, manejar maquinaria, usar el ordenador, tratar con clientes, etc. Y luego explicar cómo estás ahora: dolores, ansiedad, mareos, fatiga, niebla mental, falta de concentración…

Lo más importante ante un Tribunal Médico: no caigas en estas preguntas trampa. / pixabay

Lo esencial es conectar ambos elementos. Por ejemplo, si antes tenías que pasar ocho horas sentado y ahora no aguantas más de veinte minutos sin dolor intenso, dilo. Si tu trabajo implicaba cargar cajas de 10 kg y ahora solo puedes levantar 2 o 3 kg según el médico, explícalo. Si sufres crisis de ansiedad frecuentes y tu empleo requiere concentración continua, eso es exactamente lo que el tribunal necesita saber.

Preguntas trampa del tribunal médico

Además, el abogado recomienda tener especial cuidado con ciertas preguntas trampa. Por ejemplo, si te preguntan si has venido solo, es mejor decir que no, que has venido acompañado, para que entiendan que necesitas ayuda para moverte. Si preguntan “¿cómo estás?”, no caigas en el automatismo de decir “bien” por cortesía: responde con la verdad clínica, “estoy mal”. Y si preguntan si has mejorado, responde “no”, a menos que tengas pruebas médicas que indiquen lo contrario.

#incapacidad #bajamedica #inss ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ✅ TE SOY SINCERO Si vas al tribunal médico sin saber explicar tu trabajo real, estás en desventaja desde el minuto 1 ⚖️💡 El EVI/ICAM no solo mira informes: quiere saber si puedes seguir haciendo las tareas clave de tu puesto (art. 193 y ss. LGSS: incapacidad = imposibilidad para el trabajo habitual). Por eso, delante del tribunal tienes que: • Describir qué hacías antes: cargar peso, girar, estar de pie muchas horas, turnos de noche, trato con público, conducción, ordenador muchas horas… • Contar qué te pasa ahora: dolor, falta de fuerza, mareos, ansiedad, fatiga, niebla mental… • Unir ambas cosas: “para mi trabajo necesito estar 8 h sentado y ahora a los 20 min tengo dolor intenso”, “tengo que levantar paquetes de 10 kg y mi médico me ha limitado a 2–3 kg”, “mi puesto exige atención continua y mis crisis de ansiedad me obligan a parar varias veces al día”. Evita frases vagas tipo “no me veo capaz” ❌. El tribunal entiende mucho mejor: 📌 límites de tiempo (“solo aguanto 10 minutos de pie”), 📌 límites de peso, 📌 frecuencia de las crisis o del dolor, 📌 cómo es un día normal para ti ahora (qué puedes y qué no puedes hacer sin ayuda). Recuerda: no es exagerar, es mostrar tu realidad clínica aplicada a tu puesto de trabajo ✅ #tribunalmedico

Juanma Lorente también advierte que hay que evitar expresiones vagas. El tribunal necesita datos concretos: cuánto tiempo puedes estar de pie o sentado, cuánto peso puedes levantar, con qué frecuencia te dan crisis o dolores, y cómo afecta todo eso a tu día a día laboral. Por ejemplo: “no puedo estar más de 10 minutos de pie sin que me duela la espalda”, “tengo que tumbarme varias veces al día por el cansancio” o “necesito parar a menudo por la ansiedad y no puedo mantener la atención durante más de 20 minutos”.