¿Puedes prepararte unas oposiciones mientras estás de baja? El abogado laboralista Juanma Lorente te da la clave

Estar de baja laboral puede ser una etapa difícil, pero también puede ofrecer una oportunidad para replantearse el futuro profesional. Muchas personas, al verse alejadas temporalmente del trabajo por motivos de salud, se plantean iniciar un nuevo camino, y prepararse unas oposiciones parece una alternativa viable.

Tener más tiempo disponible es, sin duda, una de las ventajas de una baja. Las obligaciones laborales desaparecen temporalmente, y aunque el descanso debe ser prioritario para una recuperación efectiva, no todas las dolencias impiden leer, repasar o asistir a una academia online. De hecho, muchas personas encuentran en el estudio una forma de mantener la mente activa, con la esperanza de reincorporarse a la vida laboral por una nueva vía más estable, como es el empleo público.

La gran duda surge cuando alguien quiere prepararse una oposición mientras sigue oficialmente de baja. ¿Es legal? ¿Puede tener consecuencias disciplinarias o problemas con la Seguridad Social? ¿Y qué pasa si finalmente se presenta al examen? Aquí es donde entra en juego la opinión de profesionales del derecho laboral, como Juanma Lorente, abogado laboralista que en su canal de TikTok ha abordado esta cuestión.

Estudiar durante una baja médica

Lorente aclara que "estudiar durante una baja no está prohibido, a no ser que tu médico entienda que está contraindicado". Es decir, si estás de baja médica, pero tu patología no impide el estudio o no requiere reposo mental o cognitivo, no estás cometiendo ninguna ilegalidad por dedicarte a preparar unas oposiciones. No existe una norma general que prohíba estudiar mientras estás de baja. Por lo tanto, si lo único que haces es sentarte en casa a estudiar temarios, legalmente estás cubierto.

Oposiciones en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

El abogado insiste en que hay que tener en cuenta el tipo de oposición y el motivo de la baja. No es lo mismo preparar una oposición teórica, como puede ser para auxiliar administrativo, justicia o educación, que oposiciones con pruebas físicas, como las de Policía Nacional, Guardia Civil o Bomberos. En esos casos, si estás de baja por un problema físico y estás obligado a guardar reposo o evitar ejercicios físicos, no podrías preparar la oposición en su parte física. Si a pesar de ello te entrenas físicamente y se descubre, podrías enfrentarte a sanciones o incluso a la revisión de tu baja médica.

Por eso, Lorente recomienda tener siempre en cuenta las indicaciones del médico de cabecera o del especialista que lleva tu caso. Si en el informe médico se establece que debes evitar esfuerzos mentales o actividad intelectual por ansiedad, depresión u otros trastornos, entonces tampoco deberías estudiar. No por ilegalidad, sino porque podrías estar yendo en contra de tu tratamiento, lo cual puede tener consecuencias si se detecta una incoherencia entre tu diagnóstico y tu actividad.

Imagen de unas oposiciones. / Amparo Soria

Presentarse a un examen estando de baja

En cuanto a presentarte al examen mientras estás de baja, la respuesta también es que sí se puede, siempre que no contradiga el motivo de la baja. Ir a un examen no equivale a estar trabajando. No estás cobrando por asistir a una prueba oficial ni realizando una actividad económica. Estás ejerciendo tu derecho a participar en un proceso selectivo. Eso sí, es importante que tu participación no suponga una contradicción evidente con tu estado de salud.

Como concluye Juanma Lorente, "todo dependerá del motivo de tu baja y de lo que requiera esa oposición, así que en cada caso hay que analizar si puedes o no puedes". No hay una respuesta universal, pero sí una norma básica: no hacer nada que contradiga el diagnóstico médico ni ponga en duda la necesidad de la baja. Si cumples con eso, estudiar puede ser perfectamente compatible con tu situación temporal de incapacidad.