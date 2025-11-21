Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Muchos trabajadores pierden indemnizaciones por accidente laboral por este error”

Sufrir un accidente laboral es una situación complicada que, además de poner en riesgo la salud del trabajador, puede tener consecuencias económicas importantes tanto a corto como a largo plazo. En estos casos, además de acudir al médico y comunicar el accidente a la empresa, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento legal. Porque sí: un accidente de trabajo puede dar lugar a indemnizaciones, pero no se conceden automáticamente. Debes iniciar ciertos trámites y cumplir con los plazos legales.

Cuando se produce un accidente en el trabajo, el primer paso es acudir a un centro médico autorizado por la mutua laboral. Allí evaluarán el alcance de las lesiones. Luego, el trabajador debe notificar formalmente el accidente a la empresa, que a su vez tiene la obligación de comunicarlo a la Seguridad Social. En paralelo, es muy recomendable guardar todas las pruebas relacionadas con el accidente: fotografías del lugar, informes médicos, testigos, y cualquier documento que acredite que el entorno no era seguro.

En el caso de que el accidente se haya producido por falta de medidas de seguridad, equipos de protección individual defectuosos o herramientas en mal estado, el trabajador puede reclamar más allá de la baja laboral. Existe la posibilidad de solicitar un recargo de prestaciones y, posteriormente, una indemnización por daños y perjuicios. Pero para ello, es imprescindible conocer los pasos a seguir y, sobre todo, no dejar que pase el tiempo sin actuar.

Lo que debes saber para reclamar una indemnización por un accidente laboral. / INFORMACIÓN

Reclamar a tiempo

En su perfil de Instagram, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte que “muchos trabajadores pierden indemnizaciones por accidente laboral por este error”. ¿Cuál es el error? No reclamar a tiempo. De la Calzada explica que si el accidente se ha producido por una negligencia en la seguridad laboral, el trabajador puede iniciar un procedimiento ante la Seguridad Social solicitando el recargo de prestaciones. Este recargo puede suponer entre un 30% y un 50% más de lo que el trabajador cobra por la baja médica.

El recargo de prestaciones tiene como objetivo que se reconozca oficialmente que el accidente se debió a una culpa o negligencia de la empresa. Es la Seguridad Social la que impone este recargo, y lo paga la empresa infractora, como forma de sanción. Además, si en el futuro se reconoce una incapacidad permanente derivada de ese accidente, ese recargo también se aplicará sobre la pensión, lo que supone un ingreso extra considerable de por vida.

Lo que debes saber para reclamar una indemnización por un accidente laboral. / Rawpixel. Freepik.

Pero la cosa no acaba ahí. Una vez que se ha conseguido este reconocimiento, el siguiente paso es reclamar directamente a la empresa y su aseguradora. Es importante entender que quien paga realmente la indemnización en estos casos no suele ser la empresa, sino su compañía aseguradora, que tiene contratadas pólizas precisamente para cubrir este tipo de riesgos. Esta reclamación permite exigir indemnizaciones por daños personales, como secuelas físicas, intervenciones quirúrgicas, pérdida de calidad de vida, y también perjuicios económicos como pérdida de ingresos o gastos médicos no cubiertos.

Solo un año para reclamar

Sin embargo, Ignacio de la Calzada subraya un detalle clave que muchos desconocen: el plazo para reclamar es de solo un año desde que se obtiene el alta médica o desde que se reconoce la incapacidad. Si pasa más tiempo, se pierde automáticamente el derecho a reclamar. Prescribe la acción legal, y con ella, cualquier posibilidad de recibir una indemnización por los daños sufridos.