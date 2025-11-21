¿Se puede vender una casa sin pagar impuestos? El asesor fiscal José Ramón López Martínez lo explica

Vender una vivienda puede parecer, a primera vista, una operación rentable y sencilla. Sin embargo, antes de celebrar la entrada de dinero en tu cuenta bancaria, es fundamental tener en cuenta que no todo lo que recibas será para ti. Existen impuestos y gastos asociados a la compraventa que pueden reducir significativamente la ganancia obtenida. Por eso, antes de fijar un precio o firmar ante notario, conviene tener claro cuánto se va a pagar y por qué.

Uno de los principales conceptos a considerar es la plusvalía municipal. Este impuesto lo cobra el ayuntamiento y se calcula según el incremento del valor del suelo durante los años en los que has sido propietario. Aunque en algunos casos se puede reclamar o reducir, sigue siendo una carga importante a tener en cuenta.

Además de la plusvalía municipal, si con la venta obtienes un beneficio también tendrás que tributar en tu declaración de la renta. Este beneficio se considera una ganancia patrimonial, y se incluye en la base del ahorro, donde los tipos impositivos oscilan entre el 19% y el 28% dependiendo de la cuantía. Es decir, aunque hayas ganado 100.000 euros con la venta, no los recibirás íntegros: Hacienda querrá su parte… salvo que apliques ciertas exenciones legales.

Vender tu casa sin pagar impuestos

En este punto, el asesor fiscal José Ramón López Martínez aclara que "vender tu casa sin pagar impuestos es posible", siempre que se den las condiciones adecuadas. Según explica, cuando compras una vivienda, ya sea nueva o de segunda mano, estás obligado a pagar impuestos: el IVA en el caso de viviendas nuevas y el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) en viviendas usadas. Este último varía según la comunidad autónoma, pero en general ronda entre el 6% y el 10% del valor de la compraventa.

Así puedes vender tu casa y no pagar impuestos. / INFORMACIÓN

Ahora bien, al vender una vivienda, si obtienes una ganancia (por ejemplo, si la compraste por 200.000 € y la vendes por 300.000 €), ese beneficio de 100.000 € debe incluirse en tu declaración de la renta. Tributará dentro de la base del ahorro, lo que puede suponer un pago importante a Hacienda. Pero aquí es donde entra en juego una exención clave: la exención por reinversión en vivienda habitual.

Esta exención permite que el beneficio obtenido por la venta de tu vivienda quede totalmente exento de impuestos si se reinvierte íntegramente en la compra de una nueva vivienda habitual. Es decir, si vendes tu casa por 300.000 € y compras otra por 350.000 €, reinvirtiendo todo el importe obtenido, no tendrás que pagar por los 100.000 € de ganancia patrimonial, lo que puede suponer un ahorro de hasta 20.000 € en el IRPF.

Dos años de plazo

El asesor detalla que esta reinversión no tiene por qué hacerse en el mismo año fiscal. Tienes un plazo de dos años desde la venta para adquirir la nueva vivienda. Eso sí, en la declaración del año en que vendiste la anterior vivienda, debes marcar la casilla de reinversión en vivienda habitual. En caso de no cumplir con la reinversión en ese plazo, tendrás que presentar una rectificación de la declaración y tributar por la ganancia no exenta.

Otro matiz importante: si no reinviertes la totalidad del importe obtenido, solo quedará exenta la parte proporcional. Por ejemplo, si vendes por 300.000 €, obtienes 100.000 € de ganancia, pero solo reinviertes 150.000 €, tendrás que tributar por la mitad de la ganancia (es decir, 50.000 €). Aun así, estarías ahorrando la mitad de los impuestos.