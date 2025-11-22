José Elías, multimillonario: "Podríamos llenar Cuenca de placas fotovoltaicas y dar luz a toda Europa"

El empresario multimillonario José Elías ha publicado un tuit en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se muestra poco "optimista" con el futuro de España como país.

"Hace 100 años, España era un imperio. Hoy, un americano no sabe ni dónde estamos", arranca en su exposición el propietario de 'La Sirena'.

"Tenemos una posición geopolítica brutal. Somos la salida natural de Europa hacia América. Y tenemos algo que muchos países pagarían por tener: sol. Podríamos llenar Cuenca de placas fotovoltaicas y dar luz a toda Europa", explica sobre el potencial económico que tiene España a partir del sol.

"El sol nos genera millones de euros cada día en España. Solo tenemos que recogerlos. Y no lo hacemos. Si tuviéramos la luz más barata, las mayores empresas vendrían aquí", añade sobre su idea.

Elías también particulariza en el gran problema que tenemos como país, algo que, según él, es lo único que no se puede comprar: "el liderazgo". "Falta alguien que haga una lista de problemas y ponga soluciones. Falta un plan a 20 años vista. Pero como los políticos solo se miran el ombligo los próximos cuatro años, les es indiferente todo lo que viene detrás. Por eso no soy optimista con España", finaliza.