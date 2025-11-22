Marie Kondo también puede ordenar tus finanzas personales: descubre su sistema aplicado a tus ahorros

Marie Kondo es conocida por su método de organización que se basa en mantener solo aquello que "despierta alegría". Aunque su enfoque se ha centrado principalmente en la organización del hogar, sus principios pueden aplicarse fácilmente al ámbito de las finanzas personales. A continuación, te mostramos cómo puedes usar el método KonMari para poner en orden tus finanzas.

El método de ahorro de Marie Kondo

Visualiza tu meta financiera

Antes de comenzar a ordenar, Marie Kondo recomienda visualizar el tipo de vida que quieres llevar. En términos financieros, esto significa tener claro cuáles son tus objetivos. Puede ser la compra de una casa, un viaje, la jubilación o simplemente vivir sin deudas.

Los cinco mejores métodos de ahorro para llegar a fin de mes y llenar la hucha / INFORMACIÓN.

Reúne toda tu información financiera

Al igual que Kondo sugiere agrupar todos los objetos similares antes de decidir qué conservar, haz lo mismo con tus finanzas. Reúne todos tus extractos bancarios, facturas, deudas, inversiones y cualquier otro documento financiero.

Elimina lo innecesario

Revista cada gasto y piensa si realmente te aporta valor o "alegría". Si no es así, considera eliminarlo o reducirlo. Esto puede incluir gastos superfluos, suscripciones que ya no utilizas o cualquier otro gasto que no contribuya a tus objetivos financieros.

Ordena tus deudas

Si tienes deudas, ordénalas. Decide cuál vas a pagar primero, ya sea la de mayor interés o la de menor cantidad. Establece un plan de pago y cíñete a él.

Marie Kondo. / INFORMACIÓN.

Categoriza y asigna un lugar para cada gasto

Al igual que con los objetos en tu hogar, cada gasto debe tener su "lugar". Esto se traduce en categorizar tus gastos y asignar un presupuesto específico para cada categoría.

Sigue un sistema

Una vez que hayas ordenado tus finanzas, es esencial mantenerlas así. Esto requiere seguir un sistema o rutina, como revisar tus gastos semanalmente o mensualmente y ajustar según sea necesario.

Fomenta la gratitud

Marie Kondo enfatiza la importancia de agradecer a los objetos por su servicio antes de deshacerse de ellos. De manera similar, es esencial ser agradecido por lo que tienes y reconocer la importancia de cada gasto o inversión en tu vida.

Invierte en lo que te hace feliz

Con el dinero que ahorres al eliminar gastos innecesarios, considera invertir en cosas que realmente te hagan feliz o te acerquen a tus metas financieras.

Educa y sigue aprendiendo

Al igual que con cualquier otro aspecto de la vida, la educación financiera es clave. Dedica tiempo a aprender sobre finanzas personales, inversiones y cualquier otro tema relacionado que te ayude a tomar decisiones informadas.

Revisa y ajusta regularmente

Las circunstancias de la vida cambian, y lo que una vez te trajo "alegría" puede no hacerlo más tarde. Revisa tus finanzas regularmente y haz los ajustes necesarios para asegurarte de que sigan alineadas con tus objetivos y valores.

Aplicar el método KonMari a tus finanzas personales puede ser un enfoque refrescante y efectivo para lograr claridad financiera, reducir el estrés y trabajar hacia tus objetivos financieros.