Xavi Abat, abogado: "Es compatible cobrar el paro y empezar a trabajar de autónomo"

En lo que se refiere al mercado laboral español, suele haber un consenso en que los autónomos son quienes más desprotegidos se encuentran en materia de trabajo. Es por ello que, en muchas ocasiones, tienen que recurrir a vías alternativas para poder solventar un apuro económico mientras continúan trabajando.

De esta forma Xavi Abat, abogado laboralista, nos cuenta el secreto para poder cobrar el paro mientras se trabaja como autónomo. Inicialmente, el experto nos deja algo en claro: "No hay que confundir compatibilizar paro y ser autónomo con la capitalización del paro".

En este sentido, un gran error que cometen las personas cuando tienen derecho a cobrar el paro, es pensar que se les va a conceder todo el dinero de golpe. De hecho, son muchos los que recurren a la Seguridad Social con la intención de poder emprender su negocio a través de los ingresos que les conceden, pero este no sería un objetivo realista.

Qué requisitos establece la ley

En palabras de Abat, el simple hecho de que te concedan la capitalización ya supone una tarea bastante difícil. El organismo público establece toda una serie de requisitos, tales como proyectos, estudios, informes y demás trámites burocráticos para poder solicitar esta ayuda. Y por si fuera poco, el ingreso de este dinero no se puede llevar a cabo de forma inmediata, sino mediante pagos mensuales.

Además, por otro lado, el Gobierno de España fija unas condiciones básicas para acceder a toda clase de prestación contributiva por desempleo:

Estar dado de alta en la Seguridad Social

en la Seguridad Social Estar inscrito como demandante de empleo

Tener como mínimo 360 días cotizados dentro de los 6 años anteriores a la situación de desempleo

dentro de los 6 años anteriores a la situación de desempleo No haber cumplido la edad ordinaria para la jubilación

No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo

Cuáles son los plazos de tiempo para los autónomos

También es importante destacar los requisitos temporales que vienen establecidos por la propia Seguridad Social. Si un trabajador es autónomo y quiere compatibilizar su actividad laboral con el paro, la ley establece un plazo máximo de nueve meses para recibir la ayuda.

Un punto a favor para el solicitante es que, en caso de cesar como autónomo antes del noveno mes, puede seguir recibiendo este dinero hasta que finaliza el plazo oficial. Por otro lado, si decide seguir trabajando como autónomo pasados los nueve meses, la prestación del paro quedaría suspendida durante 60 meses.

Si antes de estos sesenta meses decides cesar como autónomo, solo podrías cobrar el paro que tuvieras pendiente. Además, una vez que pase este período de tiempo, si el autónomo no solicita ninguna ayuda y sigue con su actividad laboral, este derecho al paro se extinguiría.