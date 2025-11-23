Creer lo que ves en TikTok puede dejarte sin paro: Tania Delgado, asesora laboral advierte del riesgo

Cada vez más trabajadores se dejan llevar por supuestos trucos que circulan en redes sociales para cobrar el paro tras dejar un empleo. Pero cuidado: provocar un despido no garantiza el acceso a la prestación por desempleo, y un error puede salir muy caro.

No todos los despidos dan derecho a paro

El paro no es un derecho automático tras perder un empleo, así lo confirma Tania Delgado en su cuenta de Instagram. Según la normativa del SEPE, el cese laboral debe ser involuntario y debe existir voluntad real de trabajar para poder acceder a la prestación. Esto quiere decir que si el trabajador ha causado su despido de forma intencionada, no podrá cobrar el paro.

Un caso reciente en Cataluña lo demuestra: una empleada del hogar fue despedida tras varias ausencias injustificadas. Más tarde solicitó el subsidio por desempleo, pero fue denegado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña consideró que ella había provocado su despido a propósito, para poder cobrar la ayuda. Resultado: se quedó sin trabajo y sin prestación.

Los consejos virales pueden salir caros

Este tipo de casos están aumentando, impulsados por el auge de contenidos virales en TikTok y otras redes, donde se difunden vídeos con supuestos "trucos" para forzar un despido y cobrar el paro. Lo que muchas veces no se explica es que, si el SEPE detecta que ha habido mala fe por parte del trabajador, puede negar la prestación, como ocurrió en este caso.

El caso de esta trabajadora deja una lección importante: forzar un despido no garantiza cobrar el paro. Cada caso se estudia, y si se detecta intención de fraude, el acceso a la ayuda se pierde. No te fíes de los vídeos virales y busca siempre asesoramiento profesional antes de tomar decisiones que afecten tu situación laboral y económica.