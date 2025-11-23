Despedida tras subir una foto a Instagram en un concierto estando de baja: "No entiendo el motivo"

Saber manejar los tiempos en redes sociales es vital dentro de una sociedad donde cotillear lo que hace el prójimo es más fácil que nunca. Todo lo que publicas en WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook va a ser conocido por otras personas cuyas intenciones desconoces porque un 'seguidor' no es lo mismo que una amistad de verdad.

Una mala praxis en redes sociales te puede costar un puesto de trabajo tal como le sucedió a Laura, una conductora que ha perdido su empleo estando de baja al publicar su pareja una foto en Instagram que no debía. La afectada tuvo un accidente durante su horario laboral que le provocó una lesión en una pierna por lo que se vio obligada a coger la baja, incapaz de conducir.

"Yo trabajo de gestora de puntos de venta y mi trabajo requiere de conducción. El médico me dice que no puedo conducir", explicó Laura en el magacín de Antena 3, Y ahora Sónsoles. Durante el tiempo que ha estado de baja sin poder trabajar, su mujer le invitó a un concierto y después publicó las fotos de la pareja en redes sociales.

"Ese mismo fin de semana, me invitaron a un concierto, publiqué una historia en Instagram. Me llevaron en un coche, que me vinieron incluso a recoger a casa. En el concierto, me tomé una copa sentada porque tengo un tumor en la pierna derecha y lo que no podía era conducir porque llevo un coche automático y todo es con esa pierna", justifica Laura su ida al concierto con su pareja.

"Así podrás seguir dedicando tiempo al Instagram"

Pocas horas más tarde de volver a casa, recibió un mensaje de su empresa que la citaban para una reunión en la que fue despedida. "Me dicen que tienen que hacer un despido objetivo porque supuestamente no hay fondos. Me quedé pensando qué estaba haciendo mal y de repente me soltaron que así le podrás seguir dedicando tiempo al Instagram", confiesa sobre la indirecta dada por su antigua jefa.

Sónsoles Ónega quedó sorprendida por las sorprendentes palabras de la empresaria provocando un enfado aún mayor en la despedida. "No entiendo qué tiene que ver que yo pueda estar en un concierto sentada tomándome una copa, pero si un médico dice que yo no puedo coger un coche porque tengo una lesión en la pierna. No entiendo el motivo del despido", continuó su discurso Laura.

La mesa de debate del magacín de Antena 3 comenzó a elucubrar cuáles fueron los motivos que llevaron a la empresa de la afectada al despido. "Pensarían que en un concierto lo normal es que la gente se ponga a bailar. Eso es incompatible con una lesión", argumenta una tertuliana.

Por último, Iñako Díaz Guerra defendió a la afectada mientras lanzaba un dardo a las ideas de las compañías. "Las empresas asumen que las personas que están de baja deben quedarse en su casa sin hacer nada, triste y apagada esperando a que se acabe la baja. No todas las bajas tienen las mismas consecuencias. No es lo mismo una baja por ansiedad que por una lesión física. Si tengo una pierna rota puedo ir a un restaurante, pero no puedo trabajar", concluyó el periodista su argumento.