José Elías, multimillonario: “Detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles”

El empresario multimillonario José Elías, propietario de la cadena de congelados La Sirena, ha vuelto a encender un debate en X (antes Twitter) con una de sus extensas reflexiones. Reivindica el papel del empresario y pone cifras al riesgo que, según él, asume cada vez que abre un nuevo establecimiento.

“Si tú tuvieras 300.000 € ahorrados, ¿los invertirías en un negocio que gana 30.000 € al año?”, arranca el empresario, planteando una pregunta que, según él, casi siempre obtiene la misma respuesta: “no”.

Elías explica que abrir un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros, una inversión que le genera únicamente 30.000 euros de beneficio anual. “Con esos 300.000 € podrías comprarte un piso, dormir tranquilo y no tener a nadie a tu cargo”, apunta.

“Por cada tienda contrato a cuatro personas”

El empresario, que es uno de los más mediáticos del panorama nacional, desgrana qué hay realmente detrás de cada apertura. “Invierto 300.000 €. Contrato a cuatro personas. Sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando. Y que, de media, el 7% de los empleados estará de baja (y seguiré pagando sus sueldos)”, expone.

Con estos datos, Elías señala que muchos empiezan a entender el riesgo empresarial… hasta que multiplican las cifras: “30.000 € x 300 supermercados = 9 millones de euros”. Y es ahí donde, según afirma, surge una pregunta recurrente entre quienes ven desde fuera el negocio: “¿Para qué necesitas ganar tanto dinero?”.

El multimillonario responde con contundencia: “Para poder asumir 300 inversiones de 300.000 €, gestionar 1.200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día”.

Elías concluye su reflexión insistiendo en que las cifras de beneficios que se suelen ver desde fuera no reflejan la realidad del riesgo, la presión y las responsabilidades que conlleva dirigir una empresa de gran tamaño. “Detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles”, resume.

Y remata con un mensaje directo a quienes critican lo que ganan los empresarios: “No tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie”.