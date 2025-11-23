Juanma Lorente, abogado laborista: “Empezar las vacaciones en viernes puede hacerte perder hasta dos días”

¿Estás a punto de cogerte unos días libres y pensabas empezar el viernes? Quizás deberías pensarlo dos veces. Según advierte el abogado laboralista Juanma Lorente, comenzar las vacaciones en viernes puede hacerte perder dos días de descanso, si tu convenio cuenta los días naturales. Te explicamos por qué y cómo evitarlo.

El truco que te quita días sin que te des cuenta

En España, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones anuales retribuidas no pueden ser inferiores a 30 días naturales. Es decir, incluyen todos los días del calendario: tanto laborables como fines de semana y festivos.

Eso significa que, si tus vacaciones empiezan un viernes, el cómputo arranca desde ese mismo día e incluye el sábado y el domingo, aunque habitualmente ya los tengas libres. El resultado es que has “gastado” tres días de vacaciones en apenas un fin de semana, lo que reduce el tiempo real de descanso útil entre semana.

Por eso, muchos expertos recomiendan que, si tienes opción, empieces tus vacaciones en lunes. Así, los días previos del fin de semana no se descuentan y puedes aprovechar mejor tu descanso laboral.

Consejos para no perder días de descanso

La clave está en revisar bien qué tipo de vacaciones te corresponden:

¿Son en días naturales o laborables? Si son laborables, el sábado y domingo no cuentan y podrías empezar en viernes sin problema.

Si son laborables, el sábado y domingo no cuentan y podrías empezar en viernes sin problema. Consulta tu convenio colectivo y contrato de trabajo. Ahí se indica el tipo de cómputo aplicable.

colectivo y contrato de trabajo. Ahí se indica el tipo de cómputo aplicable. Haz números. Si tienes 30 días naturales, es probable que te interese empezar en lunes.

Si tienes 30 días naturales, es probable que te interese empezar en lunes. Pregunta a tu empresa. Algunas compañías, por motivos de organización interna, ya recomiendan (o directamente impiden) comenzar vacaciones en viernes.

Una elección sencilla que puede marcar la diferencia

Elegir bien el día de inicio de tus vacaciones no es una cuestión menor. Si se cuentan en días naturales, iniciar el descanso en viernes puede reducir en dos días el tiempo útil que pasas fuera del trabajo, sin que se note a primera vista.

Por eso, ante la duda, conviene hacer una revisión rápida del convenio colectivo, del contrato y del calendario laboral. Un gesto simple que puede traducirse en más horas reales para desconectar, viajar o simplemente descansar.