¿Cómo debería Lamine Yamal invertir su dinero? El experto en ahorro Jaime Gil lo explica

Lamine Yamal se ha convertido en el epicentro del fútbol mundial. A su recién alcanzada mayoría de edad, el jugador formado en La Masia es considerado la gran joya del Barcelona y, según el último Balón de Oro, el segundo mejor jugador del mundo.

Su talento, sin embargo, convive con una creciente exposición mediática y un entorno lleno de turbulencias, como su reciente salida de la selección española -por realizarse un tratamiento "invasivo" de la pubalgia que sufre, incompatible con la práctica de deporte- o las numerosas polémicas y escándalos en los que se ve envuelto su padre, como la reapertura del juicio por el apuñalamiento que sufrió en agosto de 2024.

Lamine es uno de los nombres más cotizados del panorama futbolístico. Su contrato con el Barça hasta 2031 le garantiza unos ingresos de entre 15 y 20 millones de euros brutos anuales, con un fijo de 15 millones y bonificaciones que pueden elevar su salario en otros cinco.

Los futbolistas "desatendidos"

El auge del futbolista ha servido también como ejemplo para reflexionar sobre la gestión del dinero entre deportistas y creadores de contenido. En el pódcast 'Tengo un plan', el experto en inversión Jaime Gil, CEO de la inmobiliaria 'PropHero', analiza el caso del azulgrana para ilustrar cómo debería invertirse un patrimonio generado en pocos años de carrera.

“Los futbolistas viven en una cultura de mucho gasto y poca cultura financiera”, lamenta Gil. “Me ha sorprendido lo desatendidos que están en cuanto a asesoramiento económico y de inversión”.

El especialista explica que, aunque figuras como Lamine no tendrán dificultades a largo plazo, muchos jugadores de Primera o Segunda División, así como 'youtubers' o 'streamers', se enfrentan a un riesgo real de perder su nivel de vida una vez terminada su etapa de altos ingresos.

“Hay muchos futbolistas y 'youtubers' que ganan entre 200.000 y 600.000 euros al año, pero solo durante unos pocos años", explica el experto. Si no actúan con cabeza, su estilo de vida será insostenible cuando se retiren.

Ingeniería inversa financiera

Gil recomienda a quienes atraviesan un periodo de grandes ingresos realizar un ejercicio de “ingeniería inversa” financiera. Esto implica calcular con precisión cuánto dinero se necesita para mantener el estilo de vida actual y futuro, estimar los gastos de jubilación y proyectar los ingresos a diez años vista.

“Con una planificación clara se evita la improvisación y se puede enfocar la inversión hacia objetivos reales y alcanzables”, explica el experto.

El especialista sugiere también apalancarse correctamente, es decir, usar la financiación de manera estratégica para hacer que el dinero trabaje a largo plazo sin perder liquidez.

"Si estás ganando 500.000 al año, no metas todo eso de golpe, invierte 750 o 800, usa el apalancamiento para eficientar tu dinero de hoy. No se trata de meter todo lo que ganas en un piso o en una inversión única, sino de dividir, proteger y hacer crecer el capital con cabeza”.

Dónde invertir en la próxima década

A la hora de buscar rentabilidad a largo plazo, Gil apuesta por una diversificación inteligente: sectores como la inteligencia artificial, la energía limpia o la alimentación saludable ofrecen un horizonte de crecimiento sostenido.

Además, recomienda optar por fondos indexados y ETFs diversificados, inversiones que replican un índice bursátil y ofrecen bajas comisiones, diversificaciones automáticas y un rendimiento estable a largo plazo.

“El dinero no debe quedarse parado. Hay que ponerlo a trabajar, especialmente en inversiones inmobiliarias bien planificadas y con financiación inteligente”, concluye Gil.

Un futuro dorado si se gestiona bien

Entre la presión mediática, las lesiones y los millones en juego, Lamine Yamal encarna el equilibrio entre talento precoz y responsabilidad financiera.

El éxito dentro del campo parece asegurado pero, como advierten los expertos, el verdadero partido se juega también fuera del césped, y es muy importante saber invertir y asegurarse el futuro.