Nuevas indemnizaciones de Renfe por llegar con retraso al destino: a partir de 15 minutos

Este jueves, el Congreso ha aprobado una enmienda que obliga a Renfe a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones para trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia.

La enmienda del Senado ha sido propuesta por el PP y ha contado con el apoyo de Vox, ERC, Junts, PNV y Podemos, pero también con la negativa del PSOE y Sumar.

La corrección a la Ley de Movilidad Sostenible pretende revertir la decisión previa de Renfe, que desde el 1 de julio de 2024 modificó la política de indemnizaciones por retrasos. El operador ferroviario redujo los importes y eliminó las devoluciones para demoras menores.

Indemnizaciones de Renfe

Antes del 1 de julio de 2024, en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed o Intercity:

Renfe devolvía el 50% del importe del billete por retrasos superiores a 15 minutos.

Renfe devolvía el 100% del importe del billete por retrasos superiores a 30 minutos.

Tras aprobar Renfe el 1 de julio de 2024 las nuevas indemnizaciones, así están ahora las compensaciones en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed o Intercity:

Renfe devuelve el 25% del importe del billete por retrasos superiores a 30 minutos.

Renfe devuelve el 50% del importe del billete por retrasos superiores a 45 minutos.

Renfe devuelve el 100% del importe del billete por retrasos superiores a 60 minutos.

Y tras la enmienda, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, en trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed o Intercity las indemnizaciones vuelven a ser:

El 50% del importe del billete por retrasos superiores a 15 minutos .

del billete por retrasos superiores a . El 100% del importe del billete por retrasos superiores a 30 minutos.

Negativa del Gobierno y Renfe

Aunque el objetivo de la enmienda sea volver a tener los mismos compromisos de puntualidad y devoluciones que antes, el Gobierno y Renfe han lamentado su aprobación, ya que se tomó la antigua decisión para “adaptarse a la liberalización del mercado ferroviario en España”.

Por su parte, el ministro de transportes, Óscar Puente, y la operadora española pretenden tomar las medidas necesarias para impedir este cambio, porque aseguran que Renfe quedará en desventaja frente a Ouigo e Iryo, sus dos competidoras principales.

Y es que ninguna de las dos está obligada a someterse a la Ley de Movilidad Sostenible, debido a que siguen sus propias reglas comerciales y cumplen con los mínimos de la normativa europea.

Indemnizaciones de Ouigo e Iryo

De hecho, la operadora francesa Ouigo funciona con un sistema de vales, que se añaden automáticamente en el apartado de Reservas del usuario.

Estas son las cuantías de esos vales:

Si hay un retraso de entre 30 y 59 minutos, Ouigo devolverá el 50% del importe del billete en forma de vale de compra no reembolsable (solo se puede usar para comprar otro billete, no se puede cambiar por dinero).

Si hay un retraso de entre 60 y 89 minutos, Ouigo devolverá el 50% del importe del billete en forma de vale, que sí será reembolsable (el cliente dispone de seis meses para pedir que se le ingrese el dinero del billete en la tarjeta con la que hizo la compra).

Si hay un retraso de más de 90 minutos, Ouigo devolverá el 100% del importe del billete con un vale reembolsable (mismas condiciones de tiempo en la devolución que en el caso anterior).

Eso sí, hecha la ley, hecha la trampa y, por eso, Ouigo te ofrece dos opciones cuando tu vale de compra sí es reembolsable:

Puedes aceptar el vale y recibir la indemnización más alta ofrecida por Ouigo (50% o 100%) para futuros viajes.

ofrecida por Ouigo (50% o 100%) para futuros viajes. Puedes solicitar el abono del billete, con lo que deberás contactar con la empresa, renunciar al vale completo y recibir la indemnización mínima legal (que va del 25% al 50%) en tu cuenta bancaria. Es decir, puedes pedir el retorno del dinero, pero si eliges esta fórmula, estarás perdiendo dinero.

Iryo, la operadora con capital italiano, se rige por el Reglamento Europeo 1371/2007.

Iryo devuelve el 50% del importe del billete en demoras de 60 minutos.

Iryo devuelve el 100% del importe del billete en demoras de más de 90 minutos.

Debate

Con el desacuerdo político que existe y la indignación por parte de la operadora ferroviaria pública, surgen distintos debates: ¿Es justo que la nueva disposición de ley solo se aplique a Renfe? ¿Las empresas privadas deben someterse a las mismas normas que las empresas públicas?

Y, finalmente, ¿esto hace que los billetes de Ouigo e Iryo suelan ser más baratos que los de Renfe?