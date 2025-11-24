Cambios en el complemento de brecha de género en las pensiones: esto es lo que subirá en 2026
Este complemento se otorga a quienes cobran una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y han tenido uno o más hijos
El complemento para la reducción de la brecha de género en las pensiones es una ayuda económica adicional que busca corregir las diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres en España. Esta medida fue introducida con la intención de compensar las desigualdades que, históricamente, han afectado a las mujeres debido a su mayor dedicación al cuidado de hijos y familiares, lo que muchas veces ha implicado carreras laborales más cortas o con menores cotizaciones.
Este complemento se otorga a quienes cobran una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y han tenido uno o más hijos. La cuantía en 2025 es de 35,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de 143,60 euros al mes para quienes tienen cuatro o más hijos. Se abona en 14 pagas anuales y no computa para calcular la pensión máxima ni los complementos a mínimos. Además, no es necesario que la persona haya interrumpido su carrera laboral para percibirlo, basta con acreditar la maternidad o paternidad.
Hasta ahora, en los años 2024 y 2025, el complemento ha experimentado una revalorización extraordinaria del 10% adicional además de la subida anual del IPC. Esto fue una medida transitoria contemplada en el Real Decreto-ley 2/2023, que buscaba dar un impulso más significativo a esta ayuda en sus primeros años de implantación.
Ahora subirá solo el IPC
Sin embargo, a partir de 2026, el complemento se actualizará únicamente conforme al IPC medio, tal y como ya ocurre con el resto de las pensiones contributivas. La Seguridad Social dejará de aplicar la subida adicional del 10%, ya que estaba prevista solo para los ejercicios 2024 y 2025, según lo regulado en la Disposición transitoria primera del Real Decreto-ley mencionado. Por tanto, el complemento crecerá exclusivamente con la evolución del coste de la vida, conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social.
Esto no significa que el complemento quede congelado o que pierda poder adquisitivo. Al contrario, seguirá aumentando año a año en función de la inflación, como el resto de las pensiones. Lo que desaparece es el incremento adicional del 10%, que se justificaba como una medida de arranque para igualar más rápidamente las pensiones entre géneros. Así, en 2026, el complemento seguirá actualizándose, pero con un ritmo más moderado que en los años anteriores.
Según las previsiones de entidades como BBVA y FUNCAS, el IPC medio para 2026 podría situarse en torno al 2,6%, lo que permitirá calcular ya una estimación aproximada del incremento del complemento por brecha de género. Por ejemplo, para una persona con dos hijos, que en 2025 cobra 71,80 euros mensuales, la subida estimada será de unos 1,86 euros al mes, alcanzando una cuantía mensual de 73,66 euros y una anual de 1.031,24 euros. Esta subida, aunque menor que en años anteriores, asegura el mantenimiento del poder adquisitivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- ¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?
- Alicante ya es la segunda ciudad de España declarada Lugar de Memoria Democrática
- San Mateo: la calle de Alicante en la que el comercio lo es todo
- MAPAS | Consulta la ubicación exacta de los seis nuevos radares de la DGT en la provincia de Alicante
- El Low Festival de Torrevieja sigue sumando artistas y confirma a un referente del rock alternativo británico
- Una nueva generación toma el mando en las empresas alicantinas