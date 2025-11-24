Caso real: el desconocido motivo por el que la Seguridad Social está denegando muchas jubilaciones anticipadas

A la hora de optar por la jubilación anticipada es fundamental que los trabajadores dispongan de toda la información a su alcance. En la página web de la Seguridad Social podemos encontrar un simulador de la jubilación, en el que completando todos los datos personales que se piden, nos da la edad a la que podríamos retirarnos y el importe de la pensión.

En nuestro país existen varias jubilaciones anticipadas pero las más comunes son la involuntaria y la voluntaria, tal y como explica en su canal de Youtube el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz.

La jubilación anticipada involuntaria se puede solicitar 4 años antes de nuestra edad ordinaria de jubilación y se requiere tener al menos 33 años cotizados, que el cese laboral se haya producido por causas no imputables al trabajador, como puede ser un despido objetivo, un despido colectivo o una resolución judicial y que el trabajador lleve al menos 6 meses como demandante de empleo.

Por su parte, la jubilación anticipada voluntaria se puede solicitar 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación, se requiere tener al menos 35 años cotizados y que el importe de la pensión resultante a percibir sea superior a la cantidad de la pensión mínima que le correspondería al interesado en función de su situación familiar al cumplimiento de los 65 años.

“Y es precisamente este último requisito el que está dando lugar a la denegación de muchas jubilaciones anticipadas voluntarias”, explica Muñoz, que cuenta con un caso real.

Un grupo de jubilados. / El Periódico

Caso real de denegación de jubilación anticipada voluntaria

Muñoz explica el caso de un trabajador que tiene 63 años de edad, tiene 40 años cotizados y convive con su esposa que no trabaja y no es pensionista. Según la resolución de su pensión, el importe de su pensión de jubilación sería 1.058 euros mensuales. Por los años cotizados, perfectamente podría jubilarse anticipadamente a los 63 años, pero no cumple el requisito de la cuantía mínima.

En este sentido, el funcionario explica que la pensión mínima de jubilación para 2025 de un pensionista según su situación familiar es la siguiente:

Pensionista que tiene cónyuge , pero que no está a su cargo. La pensión mínima es de 830 euros.

, pero que no está a su cargo. La pensión mínima es de 830 euros. Pensionista sin cónyuge , es decir, soltero, divorciado o viudo. La pensión mínima son 874,40 euros.

, es decir, soltero, divorciado o viudo. La pensión mínima son 874,40 euros. Pensionista con cónyuge a cargo. La pensión mínima es de 1.127,60 euros.

En este punto, Muñoz aclara que la Seguridad Social entiende por cónyuge a cargo cuando la pareja no percibe pensión y que los rendimientos de cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge, exceptuando el importe de la pensión, resulten inferiores a 10.723 euros anuales.

En el caso real que nos ocupa, la Seguridad Social entiende que este trabajador que quiere acceder a la jubilación anticipada voluntaria, tiene un cónyuge a su cargo, por lo que para jubilarse anticipadamente el importe de la pensión resultante debe ser superior a 1.127 euros. Como hemos visto anteriormente, el importe estimado de la pensión de esta persona es de 1.058 euros, por lo que no se podría jubilar anticipadamente.

Alfonso Muñoz también destaca un dato “curioso”, ya que recuerda que si la unidad de convivencia tuviera ingresos superiores a los 10.723 euros anuales se consideraría que no tiene cónyuge a cargo, por lo que el límite para acceder a la jubilación anticipada sería de 830 euros y este señor sí que podría acceder a ella.

“Pues bien, después de conocer todo esto, muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero ¿cómo es posible que a ese pensionista que no tiene cónyuge porque su mujer está trabajando o tienen ingresos superiores, se le conceda la pensión de jubilación anticipada y aquel pensionista que no tienen ingresos que su mujer no trabaja, se le deniegue la pensión de jubilación anticipada? Pues como dice algún comentarista de televisión, así son las cosas y así las hemos contado”, finaliza Muñoz.