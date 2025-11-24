Cada vez que José Elías habla, la polémica está servida. En esta ocasión, el empresario ha escrito un mensaje en su cuenta de X en el que advierte sobre los riesgos de contratar a familiares en una empresa. Según él, esta práctica es una “trampa emocional” que, aunque nace de la buena intención, casi siempre termina en problemas tanto profesionales como personales.

En sus palabras, José Elías reconoce que todos pasamos por momentos difíciles y que es natural querer ayudar a quienes forman parte de nuestro entorno más cercano. Para alguien con una empresa, esa ayuda muchas veces se traduce en ofrecer un puesto de trabajo. “Como empresario, mi forma de echar una mano es darles trabajo”, escribe Elías.

El problema surge cuando se mezclan dos mundos que funcionan con normas distintas: el laboral y el familiar. En la empresa, explica Elías, las decisiones deben tomarse con objetividad, siguiendo criterios de eficiencia y responsabilidad. Pero cuando el empleado es un familiar, esas decisiones pueden interpretarse desde la perspectiva emocional. “En la empresa, mandas. En casa, sigues siendo el primo que se presenta a comer paella”, reflexiona con ironía.

José Elías habla sobre la contratación de familiares. / INFORMACIÓN

Uno de los grandes riesgos que plantea José Elías es el juicio constante por parte del entorno familiar. En su publicación, detalla cómo, una vez terminada la jornada laboral y compartiendo mesa en casa, surgen comentarios como “¿por qué hizo esto?”, “¿qué mal lo ha hecho?”, o “no tiene ni idea de cómo dirigir”. Así, lo que empieza como una ayuda se transforma en una situación incómoda.

José Elías, empresario: “Contratar a familiares es una trampa emocional. Casi siempre sale caro” / Pixabay

La trampa, en palabras del propio empresario, está en contratar por necesidad emocional y no por necesidad real de la empresa. Muchas veces, explica, el puesto ni siquiera existía antes de que surgiera el problema familiar. Esto implica incorporar a alguien sin una planificación previa, sin un análisis objetivo de si el perfil es el adecuado, y sobre todo, sin la garantía de que esa persona pueda rendir al nivel esperado. El resultado, advierte, es que los vínculos personales acaban dañándose y el ambiente laboral también se resiente.

Contratar a la familia es una trampa emocional.



Casi siempre sale caro.



Todos hemos padecido una crisis o un mal momento. Y cuando ves que a alguien de tu familia le hace falta, hay que ayudar.



Como empresario, mi forma de arrimar el hombro es echarles una mano y darles… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 24, 2025

Por supuesto, hay excepciones. Existen empresas familiares que funcionan bien y han prosperado durante generaciones. Pero incluso en esos casos, el éxito suele venir acompañado de una gestión profesionalizada, con normas claras, procesos definidos y, en muchos casos, la intervención de terceros o asesores externos para evitar decisiones influenciadas por la emotividad.