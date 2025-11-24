El SEPE busca monitores de gimnasio y entrenadores personales con contrato indefinido
Existen decenas de ofertas que ofrecen también un contrato indefinido
Mantener un estilo de vida saludable es algo que cada vez más tenemos interiorizado. Priorizar la salud se ha convertido en algo fundamental para muchos y por eso ir al gimnasio ya es una rutina para muchos.
En este ámbito de la salud y el bienestar también han surgido muchas nuevas oportunidades laborales para profesionales especializados en actividad física. Las profesiones relacionadas con los monitores de gimnasio, entrenadores personales y otros perfiles deportivos se han consolidado como una salida laboral para muchos profesionales.
Además de monitores deportivos en gimnasio también ha surgido la figura del entrenador personal que realiza programas personalizados, tanto dentro como fuera del gimnasio. Junto a ellos, existen profesiones complementarias que también forman parte del ecosistema del deporte y la salud. Los técnicos en actividades dirigidas, por ejemplo, están especializados en clases específicas como yoga, pilates, HIIT o body pump.
Ofertas de empleo para trabajar en gimnasios
En ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), puedes poner en su buscador una palabra clave y te saldrán los puestos de trabajo para ese sector.
En este caso hemos puesto la palabra gimnasio y hemos añadido el filtro de contrato indefinido. El buscador nos ha ofrecido un total de 123 resultados de los que hemos seleccionado algunos de ellos:
- Se busca un monitor de gimnasia en Alicante para trabajar en actividades físicas con distintos grupos de edad. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de entre 21.000 y 23.000 euros brutos al año.
- Se busca un monitor de gimnasio en Villarrobledo (Albacete). Se ofrece un contrato laboral fijo-discontinuo a jornada completa y con un sueldo a partir de 1.220 euros brutos al mes.
- Se busca un técnico de gimnasia rítmica para trabajar en Zaragoza.
- Se busca un entrenador de gimnasia rítmica en Zuera (Zaragoza).
- Se busca a un monitor de pilates en máquinas para València. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial.
- Se busca un monitor deportivo para impartir clases de pilates, yoga, aeróbic, gimnasia de mantenimiento y gimnasia de mayores en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Se ofrece un contrato indefinido y contrato a jornada parcial.
- Se buscan dos monitoras de gimnasio para un centro en Duquesa de la Victoria (Logroño). Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible y un sueldo de entre 1.300 y 1.500 euros brutos al mes.
- Se buscan dos entrenadores personales en València. Se ofrece un contrato indefinido con jornada parcial.
