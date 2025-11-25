El SEPE busca trabajadores para una de las profesiones más demandadas: hasta 27.000 euros anuales de sueldo

El sector de la electricidad está posicionado como uno de los pilares fundamentales del mercado laboral en España. A pesar de los cambios tecnológicos y la automatización de muchos trabajos, el oficio de electricista mantiene una alta demanda. A todos, en algún momento, nos hace falta llamar a uno de estos profesionales. Desde instalaciones domésticas hasta grandes proyectos industriales, las empresas siguen necesitando profesionales cualificados que garanticen el correcto funcionamiento de las redes eléctricas.

Esta necesidad constante de personal especializado ha convertido al electricista en una de las profesiones “de toda la vida” que resiste el paso del tiempo al tiempo que se renueva con nuevas tecnologías, como la fotovoltaica o la eficiencia energética. Por ello, contar con experiencia y formación en electricidad puede abrir muchas puertas laborales a nivel nacional.

Además, muchas ofertas de trabajo valoran la experiencia práctica más que la titulación formal, lo que facilita el acceso a quienes han aprendido el oficio de manera tradicional. Sin embargo, también se busca formación en prevención de riesgos laborales (PRL) y conocimientos en normativa vigente como el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Ofertas de empleo para electricistas

En ‘Empléate’, el portal de empleo oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), puedes encontrar decenas de oportunidades laborales simplemente escribiendo “electricista” en el buscador. A continuación, destacamos algunas de las ofertas más interesantes disponibles actualmente en distintas provincias del país:

Se buscan 2 electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas (residencial, comercial e industrial) para trabajar en Sevilla. Jornada completa, presencial. Contrato laboral indiferente. Salario entre 24.000 y 27.000 € brutos al año. Horario de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.

Una empresa de Madrid necesita 3 electricistas con más de 3 años de experiencia. Trabajos de baja tensión y en altura. Jornada completa, presencial. Contrato indefinido. Sueldo entre 20.000 y 25.000 € brutos anuales. De lunes a viernes.

