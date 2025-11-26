El Banco Central Europeo advierte: este es el dinero que los alicantinos deben tener en casa para imprevistos

Aunque el uso de efectivo ha disminuido en los últimos años debido a la digitalización de los pagos, su relevancia en situaciones de emergencia sigue siendo fundamental. Muchas personas en Alicante y en toda España pagan todo con tarjeta, móvil o incluso relojes inteligentes. Sin embargo, esta comodidad tecnológica puede volverse una debilidad en momentos de crisis, como demostró el gran apagón ibérico de abril, cuando los sistemas electrónicos fallaron y los pagos digitales quedaron inservibles durante horas.

En aquel momento, quienes tenían dinero en efectivo en casa pudieron comprar alimentos, medicinas o cargar combustible, mientras que otros se vieron totalmente bloqueados. Este tipo de situaciones ha reabierto el debate sobre la necesidad de contar con una reserva de efectivo para emergencias, algo que muchos ciudadanos han olvidado o consideran innecesario. No obstante, el propio Banco Central Europeo (BCE) ha reiterado su valor en su último informe.

El estudio titulado "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises", publicado por el BCE, destaca que el dinero en efectivo no desaparecerá y que tiene un papel único e irremplazable en la economía. A pesar del auge de los pagos digitales, la demanda de billetes sigue siendo fuerte, especialmente en tiempos de crisis. Según el BCE, “el efectivo tiene características únicas que garantizan su importancia futura”, ya que funciona sin conexión, es tangible, anónimo y aceptado universalmente.

Este es el dinero que el BCE recomienda tener en casa para imprevistos. / GOBIERNO - Archivo

¿Cuánto dinero hay que tener en casa?

En este contexto, el BCE no establece una cantidad exacta de efectivo que cada persona debería tener en casa, pero cita las recomendaciones de países como Austria, Finlandia o Países Bajos. Estos gobiernos aconsejan guardar entre 70 y 100 euros por persona en cada hogar. Esta suma permite cubrir necesidades básicas durante al menos 72 horas, que es el tiempo estimado que se necesita para que se restablezca la normalidad tras una crisis como un apagón, un ciberataque o una catástrofe natural.

El dinero que es recomendable tener en casa para imprevistos. / cottonbro studio

El informe del BCE analiza cómo en crisis como la pandemia, la guerra en Ucrania o la reciente caída de la red eléctrica en la península ibérica, el efectivo se convirtió en un salvavidas. Durante estos episodios, la gente recurrió rápidamente al dinero físico para garantizar su autonomía y poder hacer frente a sus necesidades inmediatas. Este comportamiento ha demostrado que el uso del efectivo como medida de contingencia sigue siendo muy necesario.

Eso sí, Hacienda advierte que el dinero guardado en casa debe proceder de fuentes legales. Tener grandes sumas sin justificar puede levantar sospechas y dar lugar a inspecciones. El objetivo de la recomendación del BCE no es fomentar el acopio masivo de efectivo ni sustituir al sistema bancario, sino simplemente estar preparados para lo inesperado. Un pequeño colchón de dinero puede aportar tranquilidad y seguridad en situaciones donde lo digital deja de funcionar.