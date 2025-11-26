Importantes cambios en las pensiones de jubilación: así se calcularán a partir de 2026

LLegan cambios importantes a las pensiones. Concretamente, a la forma de calcularlas. Y llegan muy pronto, en menos de dos meses. Y es que hasta ahora la base reguladora, que determina el importe final de la pensión, se calcula a partir de las últimas 300 bases de cotización, es decir, los salarios sobre los que se ha cotizado durante los últimos 25 años de vida laboral. Estas bases se suman y se dividen entre 350, lo que implica un coeficiente reductor que ajusta el resultado para tener en cuenta los meses no cotizados (vacaciones no pagadas, periodos entre trabajos, etc.).

Además, para corregir los efectos de la inflación, la Seguridad Social actualiza todas las bases de cotización, salvo las correspondientes a los dos últimos años, aplicando coeficientes que simulan su valor actual. También se permite rellenar las lagunas de cotización —esos periodos en los que no se ha trabajado ni cotizado— con bases ficticias que pueden ser del 100% o del 50% de la base mínima. Eso sí, esta medida no se aplica a autónomos ni empleadas del hogar.

Cambios en las pensiones. / LUIS TEJIDO / EFE

Una vez calculada la base reguladora, se aplica un porcentaje sobre ella en función de los años cotizados. Se parte de un 50% si se ha trabajado al menos 15 años, aumentando progresivamente: se suma un 0,21% por cada uno de los siguientes 49 meses cotizados, y un 0,19% por los 209 meses siguientes. Para alcanzar el 100% de la base reguladora en 2026 será necesario haber cotizado un mínimo de 36 años y medio.

¿Qué cambiará a partir de 2026?

A partir de enero de 2026, el cálculo de la pensión de jubilación incluirá dos métodos diferentes para determinar la base reguladora, con el fin de adaptarse mejor a trayectorias laborales más irregulares y permitir elegir la opción más beneficiosa para el ciudadano. Esta novedad se introdujo en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, como parte de la segunda fase de la reforma.

Cambios en las pensiones que llegarán muy pronto. / EFE

El primer método seguirá siendo el tradicional: la suma de las 300 bases de cotización de los últimos 25 años, dividida entre 350. El segundo método, que se introduce como novedad en 2026, calculará la base reguladora a partir de las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses (equivalente a 25 años y 4 meses), dividida entre 352,55. De esta forma, se podrán descartar los 2 peores meses de cotización durante ese periodo, lo que beneficiará a personas con lagunas o sueldos muy bajos en momentos puntuales.

Ambos métodos convivirán durante un tiempo, y será la Seguridad Social quien aplique automáticamente el que resulte más favorable al trabajador. Esto es especialmente relevante para personas con carreras laborales interrumpidas, contratos temporales o reducciones de jornada, que ahora podrán eliminar los peores meses de su historial de cotización del cálculo final.

¿Qué otros aspectos se mantienen sin cambios?

Pese a la modificación en la forma de calcular la base reguladora, se mantienen algunos elementos clave del sistema. La actualización de las bases por inflación seguirá funcionando del mismo modo, así como el sistema de integración de lagunas. El cálculo del porcentaje de pensión sobre la base reguladora no se modifica, por lo que seguirán siendo necesarios 36 años y medio de cotización para percibir la pensión completa.

Además, estos cambios no afectan a las pensiones ya concedidas, sino únicamente a aquellas solicitudes que se realicen a partir de su entrada en vigor