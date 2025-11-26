El SEPE busca trabajadores que quieran conciliar: se ofrece teletrabajo, sueldo de hasta 40.000 euros y contrato indefinido

Hasta hace pocos años el teletrabajo era poco más que una quimera. Trabajar desde casa ha pasado de ser una posibilidad puntual a convertirse en una realidad en el mercado laboral de nuestro país.

Aunque ya existían empresas que lo aplicaban antes, fue la pandemia de la covid-19 la que aceleró de forma definitiva su implantación. Durante aquellos meses, miles de empresas tuvieron que mandar a sus trabajadores a casa para poder seguir funcionando en remoto. Esa experiencia demostró que muchos puestos podían desempeñarse con eficacia sin necesidad de presencia física continua.

A partir de ese momento, el teletrabajo dejó de verse como una excepción y comenzó a integrarse en las empresas. Sectores como la tecnología, la administración, la comunicación o los servicios digitales adoptaron fórmulas híbridas que combinan días presenciales y días de trabajo remoto.

Algunas de las ventajas es que la productividad no cae y, en ocasiones, aumenta ya que el trabajador tiene una mayor autonomía y pierde menos tiempo en desplazamientos.

Ganar 2.000 euros y cobrar el paro al mismo tiempo: así lo explica una experta del SEPE / Eva Abril

Pero sin duda, una de las mayores ventajas (por no decir la primera) del teletrabajo es la conciliación familiar. Poder trabajar desde casa permite ajustar mejor los horarios, atender imprevistos domésticos sin abandonar la jornada laboral y reducir el estrés. Para muchas familias, esta flexibilidad ha supuesto un cambio notable en su día a día: más tiempo para los hijos, más facilidad para organizar tareas del hogar y una mejora clara en la calidad de vida.

Además, el teletrabajo ha ampliado oportunidades para personas que antes encontraban barreras geográficas o de movilidad.

Ofertas de teletrabajo en el SEPE

‘Empléate’ es el portal de ofertas de trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) donde se ofrecen miles de puestos que se pueden consultar de forma sencilla, gratuita y directa.

Para afinar la búsqueda puedes usar sus filtros y afinar más todavía la búsqueda. En este caso hemos filtrado por aquellas ofertas que admiten teletrabajo y que, además, ofrecen un contrato indefinido. El buscador ofrece 68 ofertas de empleo de entre las que hemos destacado las siguientes:

Se buscan dos asesores fiscales y contables para trabajar en Toledo. Se ofrece una modalidad de trabajo mixta y un sueldo de entre 16.000 y 24.000 euros brutos al año.

para trabajar en Toledo. Se ofrece una modalidad de trabajo mixta y un sueldo de entre 16.000 y 24.000 euros brutos al año. Se busca a un director de proyecto para Málaga para ser responsable de la planificación, coordinación y supervisión de proyectos publicitarios. Se ofrece una modalidad mixta y un sueldo de entre 18.000 y 25.000 euros brutos al año.

Una oficina del SEPE. / FERRAN NADEU / EPC