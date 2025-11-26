El Supremo da un golpe sobre la mesa: la hora de comida contará como parte de la jornada en estos casos

Durante años, la pausa para la comida ha sido uno de los elementos más discutidos en la organización de la jornada laboral. Ni descanso pleno ni tiempo de trabajo claramente definido, su tratamiento ha dependido de convenios, sectores y hasta interpretaciones internas. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo vuelve a colocarla en el centro del debate con un fallo que aclara en qué circunstancias esa hora debe considerarse tiempo efectivamente trabajado.

Un conflicto que trasciende un caso concreto

El asunto que ha llevado al Alto Tribunal a pronunciarse nace en una empresa de ambulancias de Cataluña. Lo que comenzó como una modificación en la consideración de la hora de comida terminó extendiéndose a un conflicto colectivo que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Pero el alcance de la cuestión es mucho mayor: afecta a sectores donde la disponibilidad forma parte del servicio y donde la desconexión completa puede ser difícil o directamente inviable.

El problema de fondo es sencillo de formular, pero complejo de aplicar: ¿puede considerarse descanso una pausa en la que el trabajador sigue vinculado, aunque sea mínimamente, a las necesidades de la empresa? ¿Y qué ocurre cuando el empleado, aun estando fuera de su actividad directa, no puede apagar del todo los sistemas de comunicación? Es en ese límite difuso entre descanso y disponibilidad donde el Supremo entra a fijar criterio.

Nueva doctrina del Supremo: cuándo la pausa para comer cuenta como tiempo de trabajo / INFORMACIÓN

La clave: cuándo existe descanso real

Para analizar la cuestión, los magistrados revisan lo sucedido en 2018, cuando la empresa decidió que su pausa de 60 minutos pasaría a ser tiempo de descanso no remunerado. Los sindicatos acudieron a los tribunales alegando que la plantilla no podía desconectar completamente y que, por tanto, ese cambio suponía una modificación sustancial de sus condiciones. El TSJC les dio la razón y obligó a seguir computando esa hora como trabajo efectivo.

El Supremo entra entonces en el corazón del asunto y recuerda que solo puede hablarse de descanso si la desconexión es absoluta. En una de las frases más contundentes del fallo, afirma: “Si se garantiza la desconexión total de las personas que prestan servicios durante la hora de comer, dicho periodo será tiempo de descanso.” Pero la sentencia añade el matiz que marca la diferencia: “Cuando la empresa no puede garantizar la desconexión total, dicho periodo debe computarse como tiempo a disposición.” Es decir, cualquier obligación residual de atender comunicaciones convierte la pausa en tiempo trabajado.

La empresa sí puede reorganizarse, pero bajo condiciones

La resolución también aborda el procedimiento seguido por la empresa para cambiar la consideración de la pausa. El Supremo concluye que no hubo vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al contrario de lo que había valorado el TSJC. Considera que la compañía abrió negociaciones con los representantes sindicales y emitió instrucciones claras que permitían la desconexión durante la comida, incluido el permiso para apagar los sistemas de telecomunicaciones.

Los magistrados subrayan que una organización productiva puede ser modificada mientras se respeten los procedimientos legales y no exista una actuación represiva hacia la plantilla. En este punto, la sentencia recuerda: “No podemos concluir que el derecho de quienes trabajan para la empresa a no ser represaliados impida a perpetuidad la posibilidad de introducir cambios organizativos.” Para el Alto Tribunal, la compañía actuó dentro de su marco legal, aunque las negociaciones no alcanzaran un acuerdo final.

Un mensaje directo para la negociación laboral

Aunque el caso afecta directamente a Ambulancias Domingo, la doctrina fijada tiene un alcance que se extiende a numerosos sectores. El criterio sobre desconexión y disponibilidad puede aplicarse a servicios técnicos, emergencias, transporte, mantenimiento o cualquier actividad en la que los empleados deban estar localizables durante parte de su jornada.

La sentencia dibuja un marco más claro en un ámbito donde las reclamaciones y las disputas se han multiplicado. En sectores donde la pausa coincide con guardias o turnos sensibles, la pregunta deja de ser teórica: ¿es descanso si no puedo apagar el móvil? Para el Supremo, la respuesta es inequívoca: sin desconexión total, no hay descanso real.

La decisión del Supremo exige a las empresas revisar sus protocolos de descansos. La flexibilidad organizativa seguirá permitida siempre que vaya acompañada de garantías efectivas de desconexión. En caso contrario, la pausa de comida deberá formar parte de la jornada y ser retribuida.