1.000 millones de dólares, el pastizal que ha perdido la familia Trump con la reciente caída de las criptomonedas

La última sacudida del mercado cripto ha borrado más de un billón de dólares en valor a escala global, y la familia Trump ha sentido el golpe con especial fuerza. Su fortuna conjunta, estimada en unos 7.700 millones de dólares a comienzos de septiembre, ronda ahora los 6.700 millones, una caída vinculada directamente a la fuerte exposición del clan a proyectos y empresas relacionadas con los activos digitales.

La corrección no solo ha castigado la memecoin vinculada al apellido Trump —cuya cotización se ha desplomado cerca de un 25% desde agosto—, sino también la compañía minera de bitcoines donde participa Eric Trump y las acciones de Trump Media & Technology Group, que se mantienen cerca de mínimos históricos.

Aun así, la familia sostiene un optimismo férreo. Eric Trump, uno de los más activos defensores del sector dentro del clan, insiste en que las caídas representan una oportunidad. "Las personas que compran en las caídas y aceptan la volatilidad serán las ganadoras definitivas", declaró recientemente. Ese espíritu contrasta con las pérdidas acumuladas en los distintos frentes de su imperio cripto.

Trump Media: 800 millones de dólares en pérdidas

La matriz de Truth Social, Trump Media & Technology Group, experimenta una de las caídas más duras. Las acciones tocaron un mínimo histórico tras sus apuestas en criptomonedas, que se han vuelto en su contra:

La empresa invirtió unos 2.000 millones de dólares en bitcoines y derivados , con una reserva de aproximadamente 11.500 BTC adquiridos a un precio cercano a 115.000 dólares por unidad.

, con una reserva de aproximadamente 11.500 BTC adquiridos a un precio cercano a 115.000 dólares por unidad. Con el bitcoin rondando los 86.000 dólares, la posición acumula una pérdida de alrededor del 25% .

. La compañía también adquirió el token CRO de Crypto.com, cuyo valor ha caído aproximadamente a la mitad desde septiembre, reduciendo notablemente sus tenencias, valoradas en unos 147 millones de dólares antes del desplome.

El resultado: el valor de la participación de Donald Trump, principal accionista a través de un fideicomiso administrado por Donald Trump Jr., ha caído en unos 800 millones.

World Liberty Financial: casi 3.000 millones de dólares evaporados

Donald Trump lanzó su propia criptomoneda, la World Liberty Finance / INFORMACIÓN

El proyecto criptográfico estrella del grupo, World Liberty Financial, atraviesa su propia tormenta:

Su token, WLFI, se desplomó desde unos 26 centavos a cerca de 15 centavos.

La familia tenía una reserva cuyo valor contable llegó a rozar los 6.000 millones de dólares; hoy ronda los 3.150 millones.

Aunque estos tokens están bloqueados y no forman parte del cálculo de riqueza del índice de Bloomberg, la pérdida nominal supera los 2.800 millones de dólares.

Paradójicamente, el negocio les ha permitido generar ingresos pese a la caída de precios. La venta de tokens a la firma Alt5 Sigma Corp. les reportó 750 millones de dólares en efectivo y acciones, aunque Alt5 ha perdido alrededor del 75% de su valor desde ese acuerdo.

Entre esta operación y ventas previas, la familia obtuvo alrededor de 900 millones de dólares en ingresos derivados de la distribución de WLFI, aun cuando su valor de mercado se hundía.

American Bitcoin: al menos 330 millones de dólares menos

El presidente Donald Trump con su esposa, la primera dama Melanie Trump, así como sus hijos Barron Trump, Donald Trump, Jr., Eric Trump, izquierda, y su hija Tiffany Trump, derecha, después de prestar juramento durante la 60ª toma de posesión presidencial. / AP

Eric Trump y Donald Trump Jr. entraron de lleno en la minería de bitcoin a través de American Bitcoin Corp. (ABTC), un proyecto surgido de una compleja operación con Hut 8 Corp.

Eric Trump posee cerca del 7,5% de ABTC.

A comienzos de septiembre su participación valía unos 630 millones de dólares.

Tras una caída superior al 50% en el precio de las acciones, la pérdida supera los 300 millones de dólares.

Aunque la operación generó nueva riqueza para la familia gracias a la estructura del acuerdo, los inversores externos que compraron en la salida a bolsa afrentan pérdidas cercanas al 45%.

La memecoin de Trump: casi US$120 millones perdidos, pero con más tokens desbloqueados

Dibujo sarcástico de la cena de Trump con poseedores de su memecoin / INFORMACIÓN

La memecoin inspirada en la figura del presidente ha sufrido un desplome duro:

Ha caído aproximadamente un 25% adicional desde agosto.

Las carteras vinculadas a su creación poseían cerca de 17 millones de tokens inicialmente, con otros 17 millones enviados a intercambios y 90 millones adicionales adquiridos en julio.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la familia controlaría en torno al 40% del total.

A precios actuales, sus tenencias rondan los 310 millones de dólares, unos 117 millones menos que hace pocos meses.

Sin embargo, desde julio se desbloquearon casi 90 millones de tokens más para personas con información privilegiada. Si se mantiene el cálculo del 40% atribuido a los Trump, estos tokens adicionales suman alrededor de 220 millones. Esto eleva el valor total de su posición, pese al desplome del precio por unidad.

Aun así, no existe confirmación pública sobre si la familia ha vendido parte de esos tokens recientemente.

Un imperio cripto que pierde valor, pero mantiene sus ventajas

Un dibujo de Trump en un cajero de criptomonedas / EFE

La familia Trump no solo apuesta por las criptomonedas: las crea, las vende y participa en las plataformas que las administran. Este modelo les permite obtener beneficios incluso cuando la cotización de los activos cae en picado, un privilegio que los inversores minoristas no comparten.

Como señala Jim Angel, profesor de finanzas en Georgetown: "Los inversores minoristas solo pueden especular. Los Trump no solo pueden especular, sino que pueden crear tokens, venderlos y ganar dinero con esas transacciones".

Mientras el bitcoin intenta recuperarse tras tocar niveles cercanos a 80.500 dólares, el vasto entramado cripto del clan sigue expuesto a una volatilidad que ha recortado miles de millones de su patrimonio. Y aun así, su apuesta por el sector parece intacta: si algo caracteriza a la familia Trump, es la convicción —y la capacidad— de seguir jugando en un mercado donde la mayoría solo puede arriesgar.