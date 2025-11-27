Andrea Redondo, experta en ahorro: “La deuda mala es la que te saca dinero del bolsillo y deuda buena la que te lo añade”

Ahorrar parece una meta sencilla pero en la práctica para muchos se convierte en una carrera de obstáculos. El aumento del coste de la vida, los sueldos congelados y el encarecimiento de la vivienda dificultan seriamente la posibilidad de guardar parte de los ingresos cada mes.

El problema no radica solo en lo que se gana, sino en cómo se gestiona. Muchas personas no tienen una planificación financiera clara, lo que las lleva a gastar sin control y a utilizar préstamos para cubrir necesidades básicas o caprichos, generando una espiral de deuda de la que es difícil salir. Esto impide acumular un fondo de emergencia o pensar siquiera en invertir.

Además, existe un componente psicológico en el ahorro. A menudo se confunde tener dinero con gastarlo, y se olvida que ahorrar es la base de cualquier proyecto de independencia financiera. Aquí es donde la figura de Andrea Redondo cobra relevancia, al proponer un enfoque realista para construir patrimonio desde cero.

La clave para ahorrar según una experta en finanzas. / pixabay

En el pódcast Tengo un plan, Andrea Redondo, una de las voces más influyentes en educación financiera en España, compartió su visión sobre el ahorro y la inversión inteligente. Redondo hizo hincapié en que el primer paso hacia la libertad es aprender a ahorrar de forma constante. Para ello, recomendó establecer un presupuesto mensual y medir los gastos, ya que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. La tecnología, con apps financieras y neobancos, permite hoy un control casi automático del gasto, facilitando decisiones más conscientes.

Inversión inmobiliaria

Una parte central de su intervención fue la inversión inmobiliaria. Según Andrea, comprar una vivienda para alquilarla puede ser una de las mejores estrategias de inversión si se ejecuta con criterio. Subrayó tres beneficios clave: la revalorización del inmueble con el tiempo, los ingresos generados por el alquiler y la amortización de la hipoteca. En muchos casos, señaló, “es el inquilino quien paga la hipoteca”, generando incluso ingresos pasivos si el alquiler cubre más de lo debido. Además, explicó la importancia de comprar por debajo del precio de mercado y elegir ubicaciones estratégicas para reducir riesgos ante posibles caídas del sector.

La clave para ahorrar según la experta Andrea Redondo / Shutterstock

Otro concepto clave que abordó fue el de apalancamiento, es decir, usar financiación bancaria para invertir menos capital propio. Esto permite que, mientras se amortiza el préstamo, el activo siga generando valor y aporte al patrimonio del inversor. Así, se construye riqueza sin necesidad de contar con grandes ahorros iniciales.

Deuda buena y deuda mala

En cuanto a la deuda, Andrea distinguió entre deuda buena y deuda mala, una diferencia fundamental para quienes desean mejorar sus finanzas. La deuda mala, dijo, es aquella que se utiliza para comprar bienes que pierden valor y no generan ingresos: electrodomésticos, móviles o coches, por ejemplo. En cambio, la deuda buena está asociada a activos que pueden revalorizarse o producir ingresos, como acciones, inmuebles o incluso una formación que aumente el potencial laboral. La clave está en que “la deuda buena te mete dinero en el bolsillo, la mala te lo saca”, tal como define también Robert Kiyosaki.

Redondo también ofreció varios consejos prácticos para quienes quieren ahorrar más y empezar a invertir. Entre ellos destacó eliminar los costes invisibles, como comisiones bancarias, seguros innecesarios o suscripciones olvidadas. También insistió en que el foco no debe estar solo en reducir gastos, sino en aumentar los ingresos. “No se trata solo de cerrar el grifo del gasto, sino de abrir el grifo del ingreso”, afirmó. Este equilibrio entre ingresos crecientes y gastos controlados es lo que permite generar un ahorro consistente y, posteriormente, un plan de inversión.