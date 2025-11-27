José Ramón López Martínez, asesor fiscal: "Es el momento de revisar la hipoteca de tu vivienda para ahorrar mucho dinero"

Las hipotecas son uno de los compromisos financieros más duraderos que asumes a lo largo de tu vida. Por lo general, hablamos de préstamos a largo plazo con cuotas mensuales que incluyen tanto capital como intereses, y que afectan directamente a la economía doméstica. Lo que muchas veces se pasa por alto es que las hipotecas también implican una serie de beneficios fiscales que pueden marcar la diferencia si se gestionan con inteligencia.

Entre los gastos más comunes asociados a una hipoteca están los intereses del préstamo, los seguros vinculados (vida, hogar), comisiones de apertura o cancelación, y los costes notariales y registrales. Estos gastos pueden variar según la entidad financiera y el tipo de hipoteca contratada, pero siempre conviene revisarlos y conocer su impacto real en el coste total del préstamo. Sin embargo, hay un punto que a menudo se ignora: la posibilidad de beneficiarse fiscalmente de ciertas condiciones, especialmente si tu hipoteca es anterior a 2013.

Vivienda habitual

En España, la normativa cambió en 2013 y eliminó una deducción muy ventajosa para las nuevas hipotecas contratadas a partir de ese año. Sin embargo, quienes firmaron su préstamo hipotecario antes de esa fecha, y lo han destinado a su vivienda habitual, aún pueden beneficiarse de una importante deducción en la declaración de la renta. Se trata de un incentivo fiscal que muchas personas han olvidado o no están aprovechando en su totalidad, y que puede suponer un ahorro significativo.

Revista tu hipoteca para ahorrar dinero. / INFORMACIÓN

Es precisamente este tema el que ha abordado el asesor fiscal José Ramón López Martínez en uno de sus vídeos en TikTok, donde alerta: "Es el momento de que revises la hipoteca de tu vivienda si es anterior a 2013 porque te puedes ahorrar mucho dinero". El experto explica que aún es posible aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual si tu préstamo cumple con esa condición, y que muchos contribuyentes están dejando escapar esta oportunidad por simple desconocimiento o por no revisar los datos a tiempo.

Revisa tu hipoteca para ahorrar dinero / INFORMACIÓN

El asesor detalla que esta deducción permite restar de la base imponible del IRPF hasta el 15% de los pagos realizados en el año por capital e intereses de la hipoteca, con un límite máximo de 9.040 euros. En otras palabras, si durante el año has pagado esa cantidad entre capital e intereses, puedes deducirte hasta 1.356 euros en tu declaración de la renta.

Pero el truco está en saber amortizar de forma inteligente antes de que acabe el año fiscal. Es decir, si al revisar lo que llevas pagado de hipoteca este año ves que no has alcanzado los 9.040 euros, puedes hacer una amortización anticipada para llegar a ese tope y así aprovechar al máximo la deducción. Esto te permite rebajar los intereses futuros del préstamo al tiempo que maximiza tu ahorro fiscal inmediato.

“Hay que aprender a aplicar la normativa para sacarle el máximo provecho”, insiste José Ramón. La clave está en actuar antes del 31 de diciembre: “Ahora que queda solo un mes para que se termine 2025, es el momento de revisar y hacer alguna acción que te permita aplicar la deducción completa en la próxima renta”. Eso sí, advierte que no tiene sentido pasarse del límite de 9.040 euros, ya que sería ineficiente fiscalmente: no se deducirá más allá de ese tope.