El miedo del BCE a que el auge de las stablecoins acabe con los bancos: la gente sacaría el dinero de sus cuentas...

El auge de las stablecoins —criptomonedas cuyo valor está vinculado a un activo estable como el dólar o el euro— se ha convertido en una preocupación creciente para el Banco Central Europeo (BCE). En su informe Revisión de la Estabilidad Financiera, el organismo advierte de que el rápido crecimiento de estos criptoactivos podría transformar de forma profunda la estructura del sistema financiero, afectando especialmente a la banca tradicional.

El BCE subraya que las stablecoins están creciendo a una velocidad considerable y que su expansión genera riesgos potenciales para la estabilidad financiera, derivados tanto de sus debilidades estructurales como de su creciente interconexión con las finanzas tradicionales.

Depósitos en riesgo: la amenaza para la financiación bancaria

La banca apuesta por las stablecoins de cara a 2026. / MONTAJE - CANVA

Una de las principales alertas del BCE es la posibilidad de que un crecimiento significativo de estas monedas estables provoque salidas de depósitos minoristas, una de las fuentes esenciales de financiación de los bancos.

Según el citado informe:

Los hogares podrían sustituir parte de sus depósitos bancarios por stablecoins si se adoptan de forma amplia.

si se adoptan de forma amplia. El riesgo aumentaría por el hecho de que las plataformas de intercambio pagan intereses sobre estas tenencias, incrementando su atractivo frente a los depósitos tradicionales.

sobre estas tenencias, incrementando su atractivo frente a los depósitos tradicionales. Este fenómeno podría desembocar en una desintermediación bancaria, debilitando la estructura de financiación del sector.

En Europa, la normativa MiCA ya prohíbe pagar intereses por las tenencias de monedas estables, pero los bancos reclaman que Estados Unidos adopte también restricciones similares para evitar arbitraje regulatorio.

Incluso si parte de las salidas minoristas se compensan como depósitos mayoristas, el BCE advierte que esta financiación es mucho más volátil, lo que haría a los bancos más vulnerables a perturbaciones. Además, puede derivar en una concentración de depósitos, ya que solo un pequeño número de bancos podría atraer ese flujo mayorista mientras muchos otros perderían financiación minorista.

Un mercado dominado por el dólar

Las stablecoins están cambiando la economía mundial / INFORMACIÓN

El informe destaca que las stablecoins están hoy fuertemente dominadas por versiones denominadas en dólares:

Su capitalización de mercado combinada supera los 280.000 millones de dólares , aproximadamente un 8% del total del mercado cripto .

, aproximadamente un . Tether (USDT) y USD Coin (USDC) representan el 63% y el 26% del mercado, respectivamente.

Las monedas estables vinculadas al euro tienen un peso residual, apenas 395 millones de euros.

Con todo, el BCE señala que, dentro de la zona euro, los riesgos actuales para la estabilidad financiera son limitados: las stablecoins no se usan de forma significativa para transacciones con activos reales ni han provocado salidas relevantes de depósitos minoristas. Además, el predominio de las denominadas en dólares reduce el nivel de interconexión con los mercados financieros europeos.

Un uso centrado en el trading… por ahora

A pesar del crecimiento, el BCE recuerda que su uso principal sigue concentrado en la compraventa de criptoactivos:

Aproximadamente el 80% de todas las operaciones globales ejecutadas en plataformas centralizadas involucran stablecoins.

ejecutadas en plataformas centralizadas involucran stablecoins. Otros usos como pagos transfronterizos o reserva de valor "desempeñan solo un papel menor".

Pese a ello, el organismo considera que, si las stablecoins se adoptan para nuevos casos de uso o incrementan su presencia en pagos reales, podrían introducir riesgos adicionales para la estabilidad financiera.

Vulnerabilidades estructurales: el riesgo de una corrida

Un gráfico sobre los criptoactivos que figura en el informe del BCE / INFORMACIÓN

El informe también apunta a vulnerabilidades intrínsecas:

Existe un riesgo de pérdida de confianza en su reembolso a la par , lo que podría desencadenar una corrida sobre las monedas estables.

, lo que podría desencadenar una sobre las monedas estables. Esto podría romper la paridad , generando una crisis en los mercados cripto.

, generando una crisis en los mercados cripto. El efecto podría contagiarse a otros segmentos financieros mediante efectos indirectos y secundarios.

Una huida masiva obligaría además a los emisores a vender rápidamente sus activos de reserva, lo que podría afectar al funcionamiento de mercados sensibles, como los bonos del Tesoro estadounidense. Un riesgo que aumenta si se cumple la previsión de que el mercado de stablecoins alcance los 2 billones de dólares para 2028.

La necesidad de un estándar global

Aunque la UE ha implementado un marco regulatorio sólido con MiCA, el BCE considera que esto no basta para mitigar los riesgos de arbitraje regulatorio internacional. Por ello, insiste en la importancia de armonizar marcos regulatorios a escala global, aplicar la hoja de ruta del G20 para activos digitales y seguir las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

El mensaje final del BCE es claro: aunque hoy el riesgo es limitado, el crecimiento acelerado de estas monedas y su posible adopción para funciones clave del sistema financiero podrían representar un desafío profundo en el futuro. Y, de materializarse, podría reconfigurar el papel de los bancos en la intermediación financiera.