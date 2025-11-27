El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad
Durante esta época del año las empresas necesitan más empleados
La Navidad es una de las épocas más bonitas del año pero también uno de los periodos del año en los que más oportunidades laborales surgen en España. El aumento del consumo y las campañas comerciales hace que en estas fechas muchos sectores refuercen sus plantillas para responder a la demanda. Para quienes buscan empleo o desean incorporarse temporalmente al mercado laboral, estas semanas de Navidad representan una ocasión muy importante para encontrar trabajo de forma rápida y con alta rotación de vacantes.
Los sectores con mayor actividad suelen ser el comercio, la logística, la hostelería y los servicios turísticos. En el comercio minorista se multiplican las contrataciones para atender el incremento de ventas tanto en tiendas físicas como en plataformas online. A la vez, las empresas de paquetería y transporte necesitan más personal para gestionar los envíos derivados del Black Friday, el Cyber Monday y las compras navideñas. En hostelería, restaurantes, cafeterías y hoteles refuerzan sus equipos ante las celebraciones familiares, cenas de empresa y eventos especiales.
También crece la demanda de perfiles en animación infantil, atención al cliente, call centers, promociones en centros comerciales y montaje de decoraciones o stands. Para muchos trabajadores, estas campañas suponen la puerta de entrada a un empleo estable, ya que una parte de los contratos temporales se convierte después en indefinido según las necesidades de cada empresa.
Ofertas de trabajo de dependientes
Entre los puestos más solicitados durante estas fechas destacan los dependientes. Las tiendas necesitan profesionales capaces de atender al cliente, asesorar sobre productos y gestionar cobros. Se valoran especialmente las habilidades sociales, la capacidad para trabajar bajo presión y la experiencia previa en comercio, aunque muchas empresas también ofrecen formación inicial para quienes se incorporan por primera vez.
En el portal ‘Empléate’ del Servicio Estatal de Público de Empleo (SEPE) hay más de 1.700 ofertas de trabajo de dependiente. Algunas de las más destacadas son estas:
- Se buscan a dos personas para trabajar en Santa Cruz de Tenerife en una pastelería-panadería. Se ofrece un contrato indefinido y un sueldo de 17.000 euros brutos al año.
- Se busca una dependienta para una tienda de jamones en Badajoz. Se ofrece un contrato indefinido y un sueldo de entre 16.576 y 23.000 euros brutos al año.
- Se buscan a dos dependientes para trabajar en Asturias. Se ofrece un contrato indefinido y un sueldo de entre 15.000 y 20.000 euros brutos al año.
- Se busca un dependiente para un comercio del centro de Barcelona.
- Se busca a un dependiente para una empresa del sector ecológico en Málaga.
- Se busca a una persona para trabajar en una ferretería en Zaragoza. se ofrece un contrato indefinido.
