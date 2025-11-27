El SEPE busca trabajadores para uno de los puestos más demandados de la Navidad

La Navidad es una de las épocas más bonitas del año pero también uno de los periodos del año en los que más oportunidades laborales surgen en España. El aumento del consumo y las campañas comerciales hace que en estas fechas muchos sectores refuercen sus plantillas para responder a la demanda. Para quienes buscan empleo o desean incorporarse temporalmente al mercado laboral, estas semanas de Navidad representan una ocasión muy importante para encontrar trabajo de forma rápida y con alta rotación de vacantes.

Los sectores con mayor actividad suelen ser el comercio, la logística, la hostelería y los servicios turísticos. En el comercio minorista se multiplican las contrataciones para atender el incremento de ventas tanto en tiendas físicas como en plataformas online. A la vez, las empresas de paquetería y transporte necesitan más personal para gestionar los envíos derivados del Black Friday, el Cyber Monday y las compras navideñas. En hostelería, restaurantes, cafeterías y hoteles refuerzan sus equipos ante las celebraciones familiares, cenas de empresa y eventos especiales.

También crece la demanda de perfiles en animación infantil, atención al cliente, call centers, promociones en centros comerciales y montaje de decoraciones o stands. Para muchos trabajadores, estas campañas suponen la puerta de entrada a un empleo estable, ya que una parte de los contratos temporales se convierte después en indefinido según las necesidades de cada empresa.

Las luces de Navidad inundan Alicante / Alex Domínguez

Ofertas de trabajo de dependientes

Entre los puestos más solicitados durante estas fechas destacan los dependientes. Las tiendas necesitan profesionales capaces de atender al cliente, asesorar sobre productos y gestionar cobros. Se valoran especialmente las habilidades sociales, la capacidad para trabajar bajo presión y la experiencia previa en comercio, aunque muchas empresas también ofrecen formación inicial para quienes se incorporan por primera vez.

Las compras aumentan en Navidad / Sandra Román / EPC

En el portal ‘Empléate’ del Servicio Estatal de Público de Empleo (SEPE) hay más de 1.700 ofertas de trabajo de dependiente. Algunas de las más destacadas son estas: